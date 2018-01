Si fratele lui Radu Mazare a plecat in Madagascar, dar a promis ca se intoarce

Ziare.

Luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, era programat un nou termen intr-un dosar in care fratii Mazare sunt acuzati de fapte de coruptie in legatura cu construirea de locuinte sociale in campusul "Henri Coanda" din Constanta.Plecat in Madagascar unde incearca sa obtina azil politic, Radu Mazare a fost reprezentat in instanta de avocat, care a depus la dosar o scrisoare a fostului primar. Alexandru Mazare, fost senator PSD, nu s-a prezentat nici el la proces, iar avocatul sau a declarat acesta este plecat in vacanta in Madagascar, insa a promis ca se intoarce pe data de 10 ianuarie.Tot luni, judecatorii au constatat ca Julien Starosta, un martor care trebuia sa fie audiat la acest termen, nu a fost gasit la domiciliu, existand informatii ca si el a plecat din tara si s-a angajat in strainatate.Cel de-al treilea inculpat din proces, omul de afaceri Avraham Morgenstern, este disparut de aproape 8 luni din Romania, el fiind prins recent in Argentina, de unde autoritatile romane incearca sa-l extradeze.In aprilie 2016, Radu Mazare a fost trimis in judecata de DNA pentru luare de mita si fals in declaratii, in timp ce fratele sau, Alexandru Mazare, este acuzat de complicitate la luare de mita si fals in declaratii. De asemenea, Avraham Morgenstern este judecat pentru dare de mita.Potrivit DNA, din suma totala de 175.000 de euro, 95.000 de euro au fost transferati catre contul personal al primarului Mazare si 80.000 de euro catre contul pus la dispozitie de fratele sau, Alexandru Mazare, ambele deschise la o banca din Israel. Banii, primiti in mai multe transe, au urmat un circuit ascuns, prin intermediul unor conturi apartinand unor societati off shore deschise la banci din strainatate.In schimbul acestor sume, Radu Mazare a efectuat o serie de demersuri ce intrau in sarcina atributiilor sale de serviciu, respectiv initierea unor hotarari de consiliu local prin care au fost aprobate diverse etape ale procedurii de achizitie sau prin care a fost favorizata societatea comerciala reprezentata de inculpatul Avraham Morgenstern.