Lazio face un gest superb pentru Radu Stefan

Potrivit jurnalistului Gianluca Di Marzio , oficialii lui Lazio i-au transmis fundasului roman ca, daca isi gaseste un contract avantajos in alta parte, nu vor avea nicio pretentie financiara in schimbul transferului sau.Aparatorul in varsta de 32 de ani mai are contract cu Lazio pana in anul 2021.In sezonul precedent, Radu Stefan a jucat 33 de meciuri pentru Lazio.In total, Radu Stefan a disputat 348 de meciuri in tricoul echipei din Roma, reusind 7 goluri.A sosit la Lazio in 2007, sub forma de imprumut de la Dinamo, fiind ulterior transferat definitiv in schimbul a 4,5 milioane de euro.I.G.