Lazio Roma a cucerit Supercupa Italiei. Stefan Radu l-a invins din nou pe Cristiano Ronaldo (Video)

3-1 a fost scorul intre Lazio si Juve, un meci care s-a disputat la Ryadh in Arabia Saudita. Echipa lui Simone Inzaghi a obtinut a doua victorie in fata campioanei in aceasta luna, precedenta fiind realizata in Serie A, tot cu 3-1, pe 7 decembrie.Partida a avut loc pe King Saud University Stadium, arena care gazduieste meciurile de pe teren propriu ale echipei saudite Al Hilal, antrenata de Razvan Lucescu Golurile au fost marcate de Luis Alberto '16, Senad Lulici '73 si Danilo Cataldi '90+5, pentru laziali, in timp ce pentru Juve a marcat doar Dybala, in minutul 45.In minutul 94, de la torinezi a fost eliminat Bentancur.Trebuie spus ca pentru Lazio este a cincea Supercupa a Italiei castigata, dupa cele cucerite in 1998, 2000, 2009 si 2017. Stefan Radu a obtinut trofeul cu Lazio in 2009, 2017 si 2019.Juventus ramane in palmares cu cele 8 Supercupe pe care le avea si pana acum.Cristiano Ronaldo a fost titular si integralist la "zebre", dar nu a putut sa iasa in evidenta cu ceva notabil.Cele patru goluri ale partidei pot fi urmarite in imagini VIDEO pe acest link