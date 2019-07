Lazio s-a razgandit in privinta lui Radu Stefan

Ziare.

com

Radu, unul dintre cei mai vechi jucatori ai echipei, a fost anuntat in urma ca o luna nu mai intra in planurile de viitor ale gruparii romane. Initial s-a crezut ca renuntarea la fundasul de 32 de ani, venit in ianuarie 2008 si sub contract pana in 2021, este legata de dorinta lui Lazio de a intineri lotul. Radu, cu 348 de meciuri pentru echipa biancoceleste, spera sa bata recordul lui Giuseppe Favalli (401 partide).Ulterior, presa a venit cu alte explicatii pentru ruptura dintre Radu si club. Fundasul s-ar fi certat cu cativa coechipieri dupa o infrangere. In plus, fundasului i-ar fi fost reprosat randamentul mai slab, din cauza accidentarilor suferite in ultima parte a campionatului.Clubul i-ar fi oferit lui Radu posibilitatea sa plece gratis, iar mai multe echipe, nu numai din Italia, ar fi fost interesate, insa romanul nu se impaca deloc cu gandul plecarii. In plus, suporterii nu si l-ar fi inchipuit jucand in tricoul altei formatii.Radu si-a atras stima antrenorului Simone Inzaghi si pentru rolul sau in vestiar si este posibil ca situatia fundasului sa se schimbe dupa o noua discutie cu directorul sportiv Tare. Jucatorul ar urma sa efectueze vineri vizita medicala.Radu, care in octombrie va implini 33 de ani, a castigat cu Lazio de trei ori Cupa (ultima oara in acest an) si de doua ori Supercupa Italiei.