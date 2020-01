Radu Stefan a fost inclus in echipa ideala a ultimului deceniu la Lazio Roma

Ziare.

Radu, retras de ceva vreme de la echipa nationala de fotbal, a reusit sa intre in istoria echipei Lazio gratie evolutiilor sale foarte bune. El a adunat in cariera sa din Italia 8 finale cu un trofeu pe masa si l-a egalat astfel pe cehul Pavel Nedved, dar si pe jucatori uriasi ca Mancini sau Favalli.Jucatorul de 33 de ani a fost inclus de fanii lui Lazio in echipa deceniului trecut, romanul fiind desemnat de departe cel mai bun fundas stanga lazial in perioada 2010 - 2019.El s-a duelat pentru acest titlu cu Luis Pedro Cavanda, Lionel Scaloni si Jordan Lukaku, dar a castigat la o diferenta mai mult decat lejera, avand 92,4% din totalul voturilor exprimate pentru aceasta pozitie.Iata mai jos echipa deceniului de la Lazio:In cariera sa petrecuta in Italia, Radu se poate lauda cu 6 trofee: 3 Cupe ale Italiei (2008 - 2009, 2012 - 2013, 2018 - 2019) si 3 Supercupe ale Italiei (2009 - 2010, 2017 - 2018 si 2019 - 2020).Romanul este cotat in acest moment de site-urile de specialitate la suma de 5 milioane de euro.