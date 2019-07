Radu Stefan da cartile pe fata dupa ce a fost iertat de sefii lui Lazio: "Imi cer scuze"

Ziare.

Fundasul roman a explicat ca a avut o perioada de cateva luni extrem de proasta si ca atunci a jignit mai multi oameni din club, inclusiv coechipieri, iar acum si-a cerut scuze."Vreau sa multumesc clubului si presedintelui pentru sansa de a ma intoarce in familia Lazio. A fost cea mai neagra perioada din cariera mea. Nu am mai fost acelasi om si acelasi jucator din luna martie. Sunt bucuros, asa cum vedeti, si sper sa pot rasplati increderea prin evolutii bune.Simt ca m-am intors acasa. In ultimele zile nu am fost bine din cauza greselii mele. Recunosc asta. Pentru mine, asta este ca o eliberare. Vorbeam despre acea perioada neagra. Dupa accidentarea la glezna, care nu s-a vindecat, am inceput sa am ganduri negative. De aceea sunt aici acum si imi cer scuze tuturor celor pe care i-am jignit atunci.Pot spune ca ma simt ca un nou transfer. In orice caz, am multa experienta si simt ca pot ajuta echipa. Dupa ce informatia a devenit publica si s-a aflat ca Lazio nu ma mai vrea am primit multe oferte, insa de fiecare data am spus nu imediat", a declarat Radu intr-o conferinta de presa.In urma cu o luna, conducerea lui Lazio l-a anuntat pe Radu Stefan ca nu intra in calcule pentru noul sezon si ca este liber sa plece de la echipa fara nicio pretentie.Romanul era dat afara din cauza unor conflicte pe care le-a avut cu mai multi colegi, dar si cu directorul Igli Tare.Dupa o perioada de analiza, sefii lui Lazio au decis sa ii mai dea o sansa celui care este si vicecapitan, iar de luni fundasul a revenit in lot.M.D.