Radu Stefan, dat afara de la Lazio: Italienii dezvaluie adevaratul motiv al deciziei

Potrivit celor de la Il Messaggero, disputa dintre fostul international roman si conducerea lui Lazio are la baza un conflict dintre Radu Stefan si doi coechipieri.Dupa un meci pierdut de Lazio, Radu Stefan s-a certat cu Wallace si Bastos, care nu pareau afectati de rezultatul din teren. Romanul le-a spus cuvinte grele, iar acestea au ajuns si la urechile directorului sportiv al clubului, Igli Tare.Oficialul l-a chemat pe Radu la o discutie in care i-a reprosat tonul folosit atunci cand si-a certat coechipierii, iar fundasul i-a spus la randul sau ca nu i se pare normal ca el sa fie cel tras la raspundere, mai ales ca au fost momente cand a intrat in teren si accidentat.A urmat un soi de amenintare, jucatorul sustinand ca pe viitor nu va mai intra pe teren decat daca va fi apt 100%, iar Tare a considerat ca atitudinea lui nu e cea potrivita.In vara acestui an, conducerea lui Lazio l-a anuntat pe Radu Stefan, care mai are contract pana in 2021, ca nu intra in planurile pentru sezonul urmator si ca e liber sa isi caute o alta echipa.M.D.