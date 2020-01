Roma si Lazio, egal cu Stefan Radu pe teren, decis de doua gafe colosale ale portarilor (Video)

Pau Lopez what are you doing?! pic.twitter.com/Pz0F0bAQyh - TheLibero (@libero_the) 26 ianuarie 2020

Un meci in care Stefan Radu a fost titular la oaspeti si integralist, avand o buna evolutie pe teren. Partida a fost terminata cu scorul de 1-1, jocul fiind decis in chiar primele 35 de minute.Ambele goluri au venit dupa erori colosale facute de cei doi portari, Pau Lopez si Strakosha. Edin Dzeko a deschis scorul pentru Roma in minutul 26, lovitura cu capul dupa centrarea lui Cristante, profitand de o iesire total aiurea a lui Strakosha.In minutul 34, Acerbi a marcat dupa o gafa si mai monumentala, daca se poate spune asa. Gafa i-a apartinut lui Pau Lopez, portarul Romei, care a vrut sa boxeze de doua ori o minge venita de la un coleg de-al sau, care a dorit sa respinga o centrare venita din corner.Lopez a gresit, balonul a venit spre propria poarta, iar Acerbi a profitat si a marcat lejer cu capul un gol mai mult decat hilar.Cele doua goluri le puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link Dupa acest derbi , Lazio ramane pe 3 cu 46 de puncte, in timp ce Roma este cu un loc mai jos, cu 39 de lungimi.Partida a facut parte din runda cu numarul 21 din Serie A, iar Radu Stefan se poate lauda ca a bifat al 18-lea "Derby della Capitale" din cariera. Roma a dominat intregul act secund, dar ratarile lui Dzeko si Under au facut diferenta.Echipele de start: