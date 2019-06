Stefan Radu ar putea prinde transferul carierei

Ziare.

com

Potrivit ultimelor informatii din presa din Italia, fundasul roman in varsta de 32 de ani ar putea ajunge la Napoli, daca isi va rezilia contractul cu Lazio.Saptamana aceasta, oficialii gruparii din capitala Italiei i-au transmis lui Radu ca poate pleca , neavand nicio pretentie financiara in schimbul sau.Directorul sportiv al lui Napli, Cristiano Giuntoli, are un raport "splendid" cu agentul jucatorului, Matteo Materazzi, iar mutarea are mari sanse sa se realizeze, dupa cum informeaza postul de radio Kiss Kiss.Pe langa Napoli, pe urmele lui Stefan Radu s-ar afla si gruparea turca Fenerbahce Istanbul.Aparatorul in varsta de 32 de ani mai are contract cu Lazio pana in anul 2021.In sezonul precedent, Radu Stefan a jucat 33 de meciuri pentru Lazio.In total, Radu Stefan a disputat 348 de meciuri in tricoul echipei din Roma, reusind 7 goluri.A sosit la Lazio in 2007, sub forma de imprumut de la Dinamo, fiind ulterior transferat definitiv in schimbul a 4,5 milioane de euro.I.G.