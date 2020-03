Stefan Radu este depasit de doar alti trei jucatori intr-un clasament select din Serie A

Ziare.

Fostul component al echipei nationale a Romaniei este unul dintre cei mai vechi jucatori din Italia, iar acum a fost inclus in topul primilor 20 de jucatori cu cea mai mare vechime la echipele lor de club.Primul loc este impartit astfel de Giorgio Chiellini si Francesco Magnanelli, ambii ajunsi la Juventus si Sassuolo in iulie 2005. Urmeaza doar Francesco Rossi, ajuns la Atalanta in septembrie 2006, iar pe locul 4 este Stefan Radu, cumparat de Lazio in ianuarie 2008.Iata care sunt si urmatorii jucatori din top 10:In acesti 12 ani de sedere la Lazio, Radu Stefan se poate lauda cu 5 trofee, 3 Cupe ale Italiei si doua Supercupe. Are 33 de ani, iar in 2014 a refuzat sa mai vina la nationala In 2008, Dinamo il ceda la Roma pentru suma de 4,5 milioane de euro.Citeste si: