Stefan Radu i-a marcat un gol superb lui Ionut Radu in Serie A (Video)

UPDATE: Partida s-a terminat 4-0, dupa un ultim gol reusit de Ciro Immobile in minutul 78.

Lazio conducea deja cu 1-0 pe tabela in momentul in care Stefan Radu a iesit la rampa cu un sut la vinclu din coltul careului mare, dupa cum puteti vedea in imagini VIDEO pe acest link Golul romanului a venit in minutul 40, iar in acest moment, dupa minutul 60, Lazio conduce deja cu 3-0, celelalte doua goluri fiind aduse de Savici si de Caicedo.Portarul roman Ionut Radu a inceput aceasta partida ca titular.Stefan Radu este cotat la 32 de ani la 5 milioane de euro, iar in acest sezon se afla la primul gol in Serie A. Ultimul gol al sau in Italia venise in sezonul 2016/2017.Fostul jucator de la Dinamo are 452 de meciuri si 10 goluri marcate in tricoul lui Lazio.Lazio este pe locul 6 in Italia, cu 10 puncte dupa sase etape scurse.Reamintim ca Lazio e in grupa cu Rennes, Celtic si CFR Cluj in Europa League, fiind invinsa la debut de ardeleni in Gruia cu 2-1.