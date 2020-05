Stefan Radu, inclus intr-un nou clasament select al presei din Italia

Ziare.

Prestigiosul ziar Corriere dello Sport a intocmit o echipa a celor mai fideli jucatori ai lui Lazio pe vremea lui Claudio Lotito ca presedinte de club. Fundasul roman este fotbalistul din aceasta echipa de mai jos cu cele mai multe prezente in tricou lazial, cu 372 de meciuri mai exact.Iata echipa celor mai fideli jucatori ai lui Lazio in ultima perioada:Dintre actualii jucatori ai echipei, pe langa Radu, in echipa de mai sus sunt inclusi si Sergej Milinkovic-Savic, Marco Parolo si Senad Lulic. Antrenor este Simone Inzaghi.Rezervele ar fi: Strakosha, Biava, Gonzalez, Hernanes, Dabo, Immobile, Klose, Anderson si Pandev.Radu joaca din vara lui 2008 la Lazio si are acum o cota de piata de 4 milioane de euro, la 33 de ani.