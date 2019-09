Stefan Radu, integralist intr-un rezultat de egalitate nebun in "Derbi della Capitale"

Ziare.

Un meci nebun, in care in prima repriza s-au semnalat 5 bare, dupa doar 30 de minute, iar Lazio s-a trezit condusa dupa minutul 17, cand Kolarov a dat gol din penalti, penalti facut prin hentul lui Milinkovici - Savici, fundasul sarb fiind o fosta legenda a lui Lazio, care a ajuns acum la marea rivala de moarte.Egalarea a venit in partea secunda, gol marcat de Luis Alberto, in minutul 58, din pasa lui Immobile.Fundasul roman Stefan Radu a incasat si un galben in minutul 63, dupa ce l-a imbrancit pe Pellegrini.Lazio va fi adversara lui CFR Cluj in grupele Europa League, acolo unde cele doua le vor mai intalni si pe Celtic si Rennes.Este al doilea rezultate de egalitate pentru Roma, care in prima etapa a facut un 3-3 nebun cu Genoa lui Ionut Radu Echipele de start: