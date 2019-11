Arafat ii raspunde lui Ciolos pe tema filmului cu interventia de la Colectiv: DSU nu functioneaza la comanda omului suprem

. Nu exista acest lucru", a mai spus seful DSU.



Arafat precizeaza ca nu toate problemele ajung la seful DSU si nu el este cel care ia decizii pentru toate cazurile de urgenta.



"Lumea credea din cauza unor dezinformari ca doctorul Arafat trebuie sa aprobe fiecare elicopter care zboara si fiecare avion care pleaca. Nu este adevarat! Sunt unele tipuri de interventie asupra carora eu sunt informat si sunt altele despre care nici nu trebuie sa fiu informat, care sunt de rutina si care merg mai departe", mai spus Arafat.



Despre "demiteri" sau "demisii", Arafat a spus ca nu vrea sa discute, dar a afirmat ca este de parere ca "sunt unii care dezinformeaza si care dau informatii gresite celor care vorbesc despre aceste aspecte", considerand ca Ciolos a fost cel dezinformat atunci cand a facut afirmatiile despre interventiile de urgenta.



Ce a declarat Ciolos



Dacian Ciolos a afirmat, duminica trecuta, la Brasov, ca ISU a mintit Guvernul, deoarece nu a informat despre existenta filmului aparut recent cu tragedia de la Colectiv. El sustine ca daca vedea acest film in 2015 l-ar fi dat afara pe Raed Arafat de la conducerea Departamentului pentru Situatii de Urgenta.



"Ati vazut toata discutia reiscata in societate dupa prezentarea acelui film cu ce s-a intamplat la Colectiv. Sa le fie rusine celor din ISU care au mintim primul-ministru, pentru ca nu l-au informat cu privire la existenta acelui film. Nu trebuia cerut de nimeni, nu trebuia sa imi imaginez eu sau cineva din corpul de control ca ar putea exista acest lucru. Era obligatia lor sa vina si sa prezinte acest film. Stiti ca la vremea respectiva, cand a fost o presiune pentru demiterea lui Raed Arafat, am stat si m-am gandit, pentru ca am zis totusi ca omul acesta e cel care a creat sistemul de interventii de urgenta in Romania si l-a creat foarte bine si profesional. Dar cu lucrurile si elementele pe care le am astazi, daca atunci as fi stiut de lucrurile acestea, m-as fi gandit si as fi avut cu totul o alta abordare in privinta lui Raed Arafat", a spus Dacian Ciolos, la Brasov.



Liderul PLUS a sustinut ca nu mai crede in capacitatea lui Raed Arafat de a conduce Departamentul pentru Situatii de Urgenta.



"Cu tot respectul pentru profesionalismul dansului, sentimentul meu este ca acest sistem ISU nu functioneaza eficient decat cand e domnul Arafat la comanda. Cand nu e la comanda e zapaceala. Ati vazut ce s-a intamplat acolo. Asta nu e posibil. Nu e posibil sa nu ai protocoale si daca le ai sa nu le respecti. Cred ca trebuie sa ne punem problema foarte serios daca domnul Raed Arafat este omul cel mai eficient prin competenta pe care o are acolo unde e acum. Eu nu mai sunt convins de acest lucru", a adaugat Ciolos.



El a postat, sambata, pe Facebook , o filmare in care explica faptul ca nu a avut filmarea cu primele momente ale interventiei de la Colectiv si ca daca ar fi avut-o atunci nu s-ar fi gandit sa i-o duca premierului din acea vreme. Replica vine dupa ce Dacian Ciolos, premier dupa demisia lui Victor Ponta , a declarat ca Arafat nu i-a aratat aceasta filmare."Eu am explicat foarte clar ca acest film nu l-am vazut, nu l-am avut, nu aveam cum sa-l ascund. Eu chiar si daca il vedeam, nu stiam ca trebuie sa urc cu filmul la nivelul primului ministru. Daca-l aveam, poate era alt parcurs al filmului respectiv din partea mea, analizam, faceam ceva, dar in nici un caz nu ma gandeam sa ma duc cu el la primul ministru, pentru ca erau foarte multe materiale video in perioada respectiva, care au aratat mai multe aspecte din ce se intamplat acolo. Asa ca nu l-am avut, asa ca nu aveam cum sa il ascunzi sau sa insel pe cineva", a spus Raed Arafat, pe pagina sa de Facebook.Despre modul in care functioneaza Departamentul pentru Situatii de Urgenta, doctorul Arafat explica faptul ca DSU nu functioneaza "la comanda omului suprem"."Am vazut pe dansul (Dacian Ciolos - n.r.) spune ca un departament nu trebuie sa tina de un om si sunt total de acord cu dansul. Asta nu este intentia mea, ca un departament sa tina de un om. (...) Mai mult decat atat, dansul comenteaza ca un astfel de departament atunci cand functioneaza doar sub comanda omului suprem are o problema. Departamentul nu functioneaza doar sub comanda omului suprem. Daca lumea crede si daca dansul crede ca eu dau comanda la tot ce misca si eu conduc interventiile si coordonez interventiile, tot ce se intampla in tara prin acest departament, inseamna ca lumea nu stie ce se intampla in tara. Sunt mii de interventii pe zi, sunt sute de actiuni unde sunt implicati pompierii, ambulanta ", precizeaza Raed Arafat.Pe de alta parte, Raed Arafat explica si ca la o interventie de amploare, la o catastrofa, nu poate fi lasata comanda in mana oricui, doar pentru ca stie sa intervina intr-o situatie de urgenta si are experienta in acest lucru."Cum se comanda o interventie? Intotdeauna este un comandant. Recent, o hotarare de Guvern, 557 din 2016, prevede si functia comandantului actiunii, care este seful Departamentului sau persoana numita de acesta. Dar aici vorbim deja de interventie de foarte mare amploare, de interventiile care implica mai multe judete si de interventiile unde este nevoie de o coordonare mai larga (...) Atentie, aceasta Hotarare de Guvern este emisa abia la sfarsitul anului 2016, deci dupa ce s-a intamplat in Colectiv si dupa lectiile invatate de acolo. Dansul (Ciolos - n.r.) mai zice ca a vazut servicii de interventie de urgenta care functioneaza snur doar pe baza protocolului pe care il invata fiecare pe de rost si stie exact ce are de facut fara sa fie neaparat un sef care sa spuna fiecaruia ce sa faca. Da, este posibil acest lucru sa fie la o interventie de un accident rutier, de ceva unde oamenii deja au dezvoltat o rutina, o procedura in care numai din priviri se inteleg. Dar acest lucru nu va merge niciodata cand aveti o catastrofa sau un dezastru. Ca la Armata, ca peste tot, este nevoie de cineva sa conduca, este nevoie de comanda unica, este nevoie de cineva sa coordoneze (...) Nu are cum sa fie lasata o interventie la mana fiecarui comandant de echipaj sau la fiecare echipa, sa spuna ca