Arafat explica mesajul Ro-Alert de dupa ploaia inghetata: Puteam sa ucidem oameni dand telefoane zece oameni pentru o creanga cazuta

"Au fost alertati prin Ro-Alert, e mai bine decat prin SMS. (...) Mesajul pe care l-am dat la Bucuresti nu a fost ca sa alertam populatia, a fost ca sa rugam populatia sa foloseasca 112 mai corect si ca sa deblocam sau sa reducem impactul pe 112, ca sa poata sa raspunda la urgentele reale.Pentru ca puteam sa ucidem oameni dand telefoane zece oameni pentru o creanga cazuta si, pe partea cealalta, sa nu putem sa preluam un apel pentru un accident rutier. Si atunci decizia noastra a fost sa dam mesajul.Au aparut critici la treaba asta si glume, dar parerea mea este ca sistemul a functionat foarte bine. Faptul ca am apelat la populatie si populatia a inteles si a scazut numarul apelurilor arata o forma de colaborare intre structurile situatiilor de urgenta si populatie", a declarat seful DSU la finalul prezentarii bilantului de activitate de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea".Arafat a mentionat ca la 112 s-au primit peste 3.000 de apeluri intr-o ora, numar de circa zece ori mai mare decat in mod obisnuit."Problema este cate din aceste apeluri au insemnat pericol vital sau urgente reale din punctul de vedere al structurilor situatiilor de urgenta si pot sa va spun ca, intr-o singura ora, au intrat cam 3.100 de apeluri, la un dispecerat unde, de regula, intra, pe ora, cam 200 - 400 de apeluri telefonice.Am dublat personalul acolo, am dublat cu colegii de la STS la 112, am dublat la ISU, am dublat personalul de interventie, a venit o tura intreaga de acasa. Totul s-a facut, dar trebuia sa transmitem mesajul pentru ca omul simplu nu stie ce se intampla acolo, el vede creanga si imediat ia si suna la 112.In unele cartiere, acolo unde s-a putut si unde nu erau arbori mari cazuti care trebuiau taiati si dupa asta inlaturati, oamenii au coborat si au facut asta cu mana lor, fara sa trebuiasca sa vina pompierii. In alte zone au dat telefon si au asteptat, asta se intampla intotdeauna", a afirmat Raed Arafat.Sistemul Ro-Alert a fost folosit, la sfarsitul saptamanii trecute, in Capitala, pentru transmiterea unui mesaj catre populatie, pentru evitarea suprasolicitarii sistemului de apelare 112 cu solicitari privind degajarea de ramuri sau copaci cazuti, fara a exista victime.