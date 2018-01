Ministrul Sanatatii, despre campaniile impotriva vaccinarii: Un atentat la sanatatea copiilor. Vor fi sanctionati cei care au initiat mesajele

Ziare.

"In opinia mea, panourile publicitare anti-vaccinare reprezinta un atentat la sanatatea copiilor nostri. Epidemia de rujeola trebuie sa fie un semnal de alarma pentru toata lumea: medici, autoritati si parinti.Inca o data fac un apel la ratiune si responsabilitate. Lipsa vaccinarii duce la forme grave ale bolii si chiar la decesul copiilor. Daca nu facem ceva sa crestem acoperirea vaccinala vom avea mult de suferit. Si rujeola e cea mai blanda dintre bolile care pot afecta sanatatea copiilor nevaccinati", a declarat, joi, ministrul Sanatatii, Florian Bodog.In ultima zi din 2017, secretarul de stat Raed Arafat a semnalat ca in orasele Brasov, Cluj si Iasi au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, despre care a spus ca sunt "un atentat la sanatatea publica" si "submineaza toate eforturile din ultimele luni prin care se incearca cresterea numarului copiilor vaccinati in Romania si prevenirea tragediilor precum cele din ultima perioada cauzate de rujeola, care a avut efectele cele mai grave asupra copiilor nevaccinati".Arafat a postat pe Facebook o fotografie cu un astfel de panou publicitar pe care se pot citi mesajele "Vaccinurile nu sunt sigure! Citeste prospectele! Informeaza-te! Cunoaste riscurile!".Secretarul de stat mai spunea atunci ca astfel de afise, care nu arata in mod clar cui apartine mesajul, trebuie indepartate intrucat reprezinta "un atentat la sanatatea publica a populatiei si nu poate fi considerat un banal mesaj sau o exprimare de parere.La finalul anului 2017 numarul cazurilor de rujeola ajunsese, de la debutul epidemiei, la 12.279. De asemenea, din cauza rujeolei s-au inregistrat 37 de decese, ultimul caz fiind al unui bebelus de sase luni din judetul Neamt care suferea de anemie si era neeligibil pentru vaccinare, se arata intr-un raport al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.Conform art 44 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, "campaniile de informare, educare si comunicare cu privire la teme care privesc sanatatea publica trebuie sa fie avizate de Ministerul Sanatatii"". Nerespectarea acestor dispozitii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 25.000 lei.