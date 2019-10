Petitie pentru demisia lui Raed Arafat: In 2012, am inhalat gaze sa va aparam. NU mai sunteti un doctor!

Ziare.

com

"In 2012 am inhalat gazele jandarmilor ca sa va aparam. In 2014 eram prea socati de tragediile de la Siutghiol si Apuseni. Dupa Colectiv ne-am cam dat seama ce hram purtati, de fapt. De 12 ani sunteti secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne. Sunteti seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta.NU mai sunteti un doctor, desi asta e perceptia publica pe care o aveti. Ocupati, deci, de 12 ani, o functie politica. Regula e ca politicienii sa isi asume responsabilitatea atunci cand institutia pe care o conduc esueaza. In cazul DSU, esecurile sunt constante. Iar cand vine vorba de dat explicatii, ne spuneti sa mai asteptam o luna, ne spuneti ca e vina altcuiva, niciodata a dumneavoastra", acuza textul petitiei " Raed Arafat - DEMISIA! ".Initiatorul il felicita pe Arafat pentru lucrurile bune pe care le-a facut din postura de medic, adaugand insa ca "acum mi-e mie rusine ca trebuie sa va cer demisia, in loc sa v-o dati singur. Ar fi un gest de onoare, dar pesemne ca nu aveti notiunea termenului".Textul adauga ca "demisia ar fi doar o minima reparatie morala pentru toti cei pierduti din pricina disfunctionalitatilor sistemului".Amintim ca "Libertatea" a publicat, joi, o filmare facuta de subofiterul care a insotit primul echipaj ISU Bucuresti-Ilfov ajuns la clubul Colectiv , in noaptea de 30 octombrie 2015, si care timp de 4 ani ar fi fost ascunsa autoritatilor de catre ISU si IGSU, doua structuri ale Ministerului de Interne, dar un ofiter de pompieri ar fi dat-o acum publicatiei.Inregistrarea contine primele momente ale interventiei, atunci cand se vad victimele in viata care stau pe asfalt, sprijinite de zidul cladirii. In majoritatea cazurilor, civilii sunt cei care merg la victime si incearca sa le ajute. Tot ei sunt cei care le cara, cu mainile goale, spre ambulante.Vineri seara Raed Arafat a revenit asupra deciziei initiale de a nu comenta filmarile si a precizat ca, in ciuda acuzatiilor, nu stia de existenta inregistrarii si nici nu a cerut sa fie ascunsa, insa aceasta nu arata toata interventia ISU si nici nu surprinde locul unde erau dusi ranitii pentru a fi ingrijiti."Era normal sa cer de la ISUBIF sa iasa cu explicatii. Ce au facut. Au reusit sa explice aceste lucruri. Populatia doreste si mai multe explicatii. Voi face intr-o conferinta de presa la un anumit moment. Nu am stiut de acest film, nu am ascuns filmul si nu am dat dispozitie sa fie ascuns", a spus Raed Arafat intr-un mesaj video postat pe Facebook.A.G.