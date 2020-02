Arafat, despre cazurile de coronavirus din Italia: Daca vine cineva dintr-o zona afectata, va intra in carantina

Ziare.

com

"Ceea ce este important este ascultarea recomandarilor autoritatilor italiene. Nu este niciun motiv penru a se panica si a urca in masina sau in avion sa vina in tara. Totusi, cei care decid sa plece din zona respectiva catre Romania si vor sa faca acest lucru vor trebui sa ne informeze. Va trebui sa stim pe ce linie aeriana vine persoana respectiva, cand soseste in tara, deoarece cu siguranta aici in tara vor fi aplicate anumite masuri, se va analiza situatia care exista", a afirmat Raed Arafat, sambata, la Digi 24.Acesta a adaugat ca Romania va tine legatura cu autoritatile din Italia si vor vedea ce masuri vor lua acestia, pentru a putea fi ulterior aplicate si la noi."O sa intram in legatura si cu colegii de la Protectia Civila Italiana sa vedem masurile pe care le aplica ei sa fie aplicate si la noi, din acest punct de vedere. Daca vine cineva dintr-o zona extrem de afectata, atunci clar ca va intra in carantina de 14 zile. Acest lucru trebuie sa fie inteles, chiar daca este asimptomatic, nu este bolnav la acest moment", a completat Arafat.Chestionat ce masuri vor lua la aeroporturi autoritatile romane, el a explicat ca acestea vor fi cunoscute dupa ce vor fi discutate si stabilite la nivel european."La acest moment, numarul existent al cazurilor inca nu a impus sa fie luata orice masuri. Aceste masuri normal se vor discuta sigur la nivel european, nu se vor discuta doar la nivelul Romaniei, pentru ca Italia este conectata cu toata Europa si este foarte usor sa calatoresti oriunde. Asteptam sa vedem care sunt concluziile colegilor din Italia, ce recomanda ei si dupa care vom vedea si noi ce masuri luam.Daca cineva doreste sa plece din zona care este mai afectata, care este sub recomandarea de a ramane acasa acum si vrea sa plece, va trebui sa anunte ambasada si sa ne anunte imediat pentru a asigura carantina in Romania pentru persoana respectiva, daca acest lucru va fi decis de catre grupul nostru de lucru. Decizia va fi foarte repede luata", a conchis Arafat.10 orase din nordul Italiei, mai exact din provincia Lombardia, sunt in carantina din cauza coronavirusului. Autoritatile locale au inchis intreprinderile, magazinele si scolile, iar 42 de meciuri de fotbal din ligile inferioare au fost amanate.Ultimul bilant sosit din Italia vorbeste despre 45 de persoane infectate cu coronavirus, 36 in regiunea Lombardia si 9 in Veneto. Doi italieni au fost murit din cauza virusului COVID-19.