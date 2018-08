Arafat, despre lacrimogene: Daca nu aveti probleme, nu va ingrijorati. Sunt tari in care sunt folosite la ordinea saptamanii

DSU, secretul medical incalcat si antepronuntarea

Arafat spune ca in alte tari astfel de substante sunt folosite saptamanal sau lunar si ca a vorbit oricum cu experti inainte de a face acest apel. Totusi, intrebat daca el considera ca ar trebui limitata utilizarea gazelor lacrimogene, Arafat a raspuns "nu pot sa spun, nu am experienta, nu stiu daca s-a folosit in conformitate cu cantitatile folosite afara sau daca s-a depasit cantitatea. Este o ancheta pe care o face Parchetul. Nu ne pronuntam asupra acestui lucru. Si este clar ca nu e domeniul nostru".Arafat a povestit, intr-un interviu pentru Agerpres , cum a luat decizia de a cere oamenilor sa nu se duca la medic doar pentru ca au fost in Piata Victoriei pe 10 august."Ne-am consultat si cu oameni din afara, si ne-am consultat cu mai multi care sunt mai experti decat noi: daca este un motiv de ingrijorare, daca trebuie sa le recomandam oamenilor sa mearga la control. Sunt tari in care astfel de substante sunt folosite la ordinea saptamanii sau in fiecare luna este cate o demonstratie in care politia foloseste ceva. Am vorbit cu oameni care erau mult mai expusi decat noi la astfel de cazuistici si care stiau bine despre ce vorbesc.Ne-au zis ca, de regula, marea majoritate ramane fara efecte in cateva zeci de minute. O parte - daca s-a expus mai mult - poate sa aiba efecte mai ales la nivel laringo-faringian, poate sa ramana chiar cateva zile sau mai mult cu anumite simptome, dureri, care necesita intr-adevar urmarire medicala.Dar internarea in spital este extrem de rara si daca se interneaza, de regula nu din cauza asta, ci din alte cauze, sau daca apar persoane care aveau comorbiditati, de exemplu, astm bronsic, fiind expuse la aceste substante, sa se exacerbeze simptomatologia respiratorie", a spus Arafat.El a sustinut si ca in spatiul public s-ar fi spus ca au fost folosite gaze de razboi, ceea ce nu e adevarat."Mai este un aspect de mentionat, nu exista tratamente specifice acestor substante. Tratamentele sunt simptomatice. Nu exista tratamente specifice, in sensul in care sa spui ca avem un antidot pentru ele si nu vrem sa il dam oamenilor. Aici vine diferenta dintre aceste substante si ce au incercat unii sa acrediteze in spatiul public: ca substantele sunt de fapt gaze de razboi.Daca erau folosite gaze de razboi, nici nu trebuie sa ne treaca prin cap ca asa ceva se putea intampla in Romania, pentru ca asa ceva ar fi fost extrem de grav. Exista doua tari despre care stim recent ca au folosit astfel de gaze impotriva populatiei: in Siria si in Irak pe vremea lui Saddam Hussein, cand s-au folosit impotriva populatiei kurde anumite tipuri de gaze de razboi. Aceste gaze produc decese", a mai spus Arafat.El spune ca la momentul in care a fost facut apelul la populatie, chiar au existat discutii la nivelul DSU daca n-ar fi mai bine sa nu se spuna nimic, ca sa nu fie afectata imaginea institutiei.Arafat a vorbit si de Ilie Gazea, romanul care a decedat la 9 zile dupa ce a participat la protestul din 10 august. Amintim ca DSU a facut publice date medicale ale pacientului , desi legea precizeaza strict ca acest lucru e interzis.Totodata, in timpul audierilor din Comisia de Aparare din Parlament, Arafat a spus ca nu crede sa fie vreo legatura intre expunerea la gazele jandarmilor si deces, asta desi la acel moment raportul autopsiei nu fusese inca incheiat.Si in acest interviu, cand inca cei de la Medicina Legala mai fac si alte analize, Arafat a spus ca nu exista legatura."Ce pot sa spun, acum cand a aparut rezultatul autopsiei, este ca acesta arata ca pacientul respectiv avea probleme grave cronice, pe care e foarte greu sa le corelam cu ce s-a intamplat in Piata. Epistaxisul care a aparut, sangerarea nazala, pentru care s-a prezentat in principal la echipa noastra, si asistenta care s-a acordat, faptul ca nu a dorit sa mearga la spital - asta nu inseamna, cum au zis unii, ca vrem sa aruncam vina pe el. Nu! Era un episod care era corelat, poate, cu hipertensiunea.Sangerarea din nas poate sa fie corelata inclusiv cu boala cronica pe care o avea, dar rezultatul autopsiei a aratat un lucru care indeparteaza aceasta suspiciune, ca un episod sa fie corelat cu celalalt. Insa,. Asta ramane deschis, sa vedem si ultimele rezultate care vor veni si de la Medicina Legala. Insa rezultatul autopsiei, dat ieri (marti - n.r.), a aratat prezenta unor afectiuni care au stat la baza a ceea ce s-a intamplat dupa patru zile", a mai spus Arafat.