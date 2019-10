Arafat, dupa inregistrarea interventiei ISU la Colectiv: Nu am ascuns filmul. Va rog sa aveti incredere in pompieri pentru ca altii nu avem

Inregistrare secreta a interventiei ISU la Colectiv: Victimele arse sunt ignorate de salvatori

"Era normal sa cer de la ISUBIF sa iasa cu explicatii. Ce au facut. Au reusit sa explice aceste lucruri. Populatia doreste si mai multe explicatii. Voi face intr-o conferinta de presa la un anumit moment.", a spus Raed Arafat intr-un mesaj video postat pe Facebook.In privinta filmului, Raed Arafat a spus ca inregistrarea "nu aduce aspecte noi asupra interventiei"."El arata cateva secvente. Nu arata per ansamblu toata interventia. Mai mult decat atat, acest film prinde primele momente - momentul in care nu toate echipajele sosisera, nu erau multe targi. Dar nu arata locul unde erau dusi ranitii si unde au fost tratati - departe de locul unde se filma", a mai punctat acesta.Totodata, Raed Arafat a indemnat cetatenii sa aiba incredere in continuare in pompieri si in echipajele din serviciile de urgenta mai ales pentru ca in acest moment, "altii nu avem"."Va rog ca in continuare sa aveti incredere in acesti oameni, pentru ca in acest moment altii nu avem. Incercam sa le ridicam nivelul, incercam sa ii pregatim, incercam sa ne pregatim din ce in ce mai bine, din pacate acest lucru nu poate fi facut peste noapte si este un proces continuu, in care trebuie sa aveti incredere, pentru ca numai asa putem sa dezvoltam institutii care sunt puternice si care sunt in serviciul dumneavoastra, nu le facem pentru noi, le facem pentru dumneavoastra", a spus Arafat.Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a precizat ca va pleca din functie in momentul in care Guvernul, premierul sau ministrul in functie vor cere acest lucru."Credeti-ma ca nu voi sta un minut mai mult decat mi se zice acest lucru. Eu nu-mi inaintez demisia, pentru ca nu vreau sa aud niciodata in viitor ca "Da, tu ai plecat, nu noi te-am dat afara". Cine vine poate sa decida, sa-mi spuna sa plec si plec", explica Arafat.Initial, joi seara, Arafat a spus ca punctul sau de vedere va fi expus dupa comemorarea Colectiv si dupa alegerile pentru prezidentiale , deoarece declaratiile sale ar putea aduce "element perturbator". Procurorii de la Parchetul General au disjuns vineri dosarul Colectiv si au transmis catre Parchetul Militar cauza pentru a fi anchetat modul in care au intervenit echipajele ISU atunci cand au sosit la locul tragediei in 30 octombrie 2015.Joi, cotidianul "Libertatea" a publicat filmarea facuta de subofiterul care a insotit primul echipaj ISU Bucuresti-Ilfov ajuns la clubul Colectiv, in noaptea de 30 octombrie 2015.Timp de 4 ani, aceasta inregistrare ar fi fost ascunsa autoritatilor de catre ISU si IGSU, doua structuri ale Ministerului de Interne, dar un ofiter de pompieri ar fi dat-o acum publicatiei."Pentru ca in imaginile filmate de Departamentul de Informare si Relatii Publice al ISU se vedea altceva decat versiunea care fusese comunicata oamenilor, anume ca interventia de salvare a vietilor a fost impecabila, aceste imagini nu au fost facute publice niciodata!," declara ofiterul de pompieri pentru Libertatea. Potrivit acestuia, filmarile nu au fost vazute decat de catre un grup mic de ofiteri superiori, nu au fost folosite nici la analizele interne, nu au fost date Corpului de Control al Guvernului Dacian Ciolos si nici procurorilor.Inregistrarea contine primele momente ale interventiei, atunci cand in fata containerului se vad victimele in viata care stau pe asfalt, sprijinite de zidul cladirii.In majoritatea cazurilor, civilii sunt cei care merg la victime si incearca sa le ajute. Tot ei sunt cei care le cara, cu mainile goale, spre ambulante.Dupa aparitia acestor imagini, Parchetul General a solicitat, joi, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta inregistrarea video realizata de subofiterul care a insotit primul echipaj ISU Bucuresti-Ilfov ajuns la clubul Colectiv, in noaptea de 30 octombrie 2015.