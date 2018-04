Arafat face ancheta dupa ce serviciile de salvare au fost inutile in cazul instructorului de rafting mort pe Jiu

Ziare.

TARGU-JIU (MEDIAFAX) - Secretarul de stat in MAI Raed Arafat va declansa o ancheta in cazul mortii barbatului care a cazut dintr-o barca, in raul Jiu, cand facea rafting. Seful Ambulantei Gorj spune ca salvarea a fost trimisa de la Targu-Jiu, desi Petrosaniul e mai aproape, deoarece in caz contrar s-ar fi pierdut timp.Desi accidentul a avut loc la 14 kilometri de Petrosani, ambulanta a fost trimisa de la Targu-Jiu, de la o distanta de peste 30 de kilometri de kilometri, transmite corespondentul MEDIAFAX.Secretarul de stat al MAI Raed Arafat a declarat, pentru MEDIAFAX, ca o ancheta a fost declansata in cazul accidentului de rafting.Intrebat daca faptul ca nu a fost trimisa o ambulanta din cea mai apropiata localitate reprezinta un motiv pentru care vrea ancheta, Arafat a raspuns: "da, este unul dintre elemente".In rest, secretarul de stat a refuzat sa spuna de ce vrea ancheta in acest caz, motivand ca nu vrea sa faca speculatii.Reprezentantii Serviciului de Ambulanta Gorj si salvamontistii au declarat, pentru MEDIAFAX, ca persoana care a anuntat evenimentul la 112 nu a explicat corect locatia.Sabin Cornoiu, seful Serviciului Salvamont Gorj, a spus ca salvamontistii au gasit deja ambulanta la locul accidentului, insa au fost solicitati mai tarziu, deoarece informatia initiala arata ca nu este nevoie de recuperarea victimei, intrucat este langa sosea, unde putea ajunge ambulanta.Managerul Serviciului Judetean de Ambulanta Gorj, Constantin Mitroi, a declarat ca apelul a fost primit la ora 13:26, iar ambulanta a plecat de la Targu-Jiu la 13:27 si a ajuns la 14:15. Cand Ambulanta a ajuns la locul accidentului, nu a putut interveni, pentru ca victima era pe partea cealalta a raului, motiv pentru care s-a apelat la pompieri."Nu aveam posibilitatea sa ajungem acolo, am cerut ajutorul pompierilor si al salvamontistilor, dumnealor au dotarea necesara. Si apelul pe 112 cand a fost facut s-a specificat ca victima este pe malul Jiului, pe partea cu drumul, deci a fost o inducere in eroare. Daca se spunea corect, pompierii ar fi ajuns in acelasi timp cu ambulanta", a spus managerul Serviciului Judetean de Ambulanta Gorj.Potrivit acestuia, a fost trimisa ambulanta de la Targu-Jiu pentru ca exista riscul ca Hunedoara sa nu aiba ambulanta cu medic si s-ar fi pierdut timp.La randul sau, purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, Calin Dumitrescu, a declarat ca la dispeceratul din judetul Hunedoara nu a fost redirectionat niciun apel pentru salvarea victimei.Accidentul a avut loc sambata, in Defileul Jiului, in zona Lainici, unde un barbat de 42 de ani, din Bucuresti, a cazut dintr-o barca, in raul Jiu, in timp ce facea rafting cu alte 17 persoane.Politistii au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa.