Arafat spune ca nu demisioneaza si avertizeaza asupra consecintelor in cazul demiterii sale

"Eu am zis-o, eu nu sunt lipit de scaun, nu demisionez eu, dar daca sunt demis, este dreptul oricaruia sa ma demita. Ce consider, dupa atacurile intensificate din ultima perioada, (...) pentru ca sunt atacuri de foarte mult timp (...) in final, fie se asuma ca trebuie sa plec, ca nu mai este viziunea pe care o vrem si aducem pe cineva mai destept care sa faca treaba, sau mai tanar (...) deci sa gaseasca pe unul de 30 de ani care sa aiba viziune, sa vina sa o faca", a spus Arafat la Antena 3.El a explicat ca, in cazul in care va ramane in functie, va fi nevoie de sprijin pentru sistemul de urgenta, dar exista si varianta ca el sa fie demis si schimbat sistemul actual."In final este una din doua solutii: ori ni-l asumam pe doctorul Arafat si atunci lucram cu el si-l sprijinim, pentru ca e nevoie de sprijin fara discutii, nu ni-l asumam pe doctorul Arafat, il dam afara, venim cu cineva si mergem mai departe sau nu ni-l asumam pe doctorul Arafat si vrem sa schimbam sistemul si atunci trebuie explicat populatiei in ce sens se va schimba sistemul: intra privatul si incepe sa ia din banii publici in locul sistemului public si sa faca el, in locul Ambulantei, in locul SMURD-ului, anumite activitati. Asta inseamna ca, in cativa ani, va disparea sectorul public", a mai spus Arafat.