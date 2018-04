Efectele de bumerang ale propunerii lui Arafat: S-ar putea ca anumite servicii medicale sa nu le mai gasim decat la privat

Colegiul Medicilor: Saracia si lipsa medicilor ingreuneaza accesul la sanatate

Alianta Medicilor: Masura generalizata ce restrictioneaza dreptul de munca. Sa lasam piata sa dicteze!

E posibil ca pacientii sa fie impinsi la privat, in loc sa fie revigorat sistemul de stat

"Dl Arafat are pregatire militara, crede ca daca ordona, restul trebuie sa execute. Nu este cazul"

Intr-o noua interventie publica, seful Departamentului pentru Situatii de urgente si-a prezentat viziunea: un doctor care lucreaza si la stat, si la privat nu poate fi loial niciunuia dintre sectoare, dar va tinde mai mai sa respecte regulile de la privat, pentru ca acolo este o administrare mai buna."Cand aducem bolnavul grav cu elicopterul, nu aterizam la privat, aterizam la un spital de stat. Cand aducem bolnavul cu infarct il aducem de regula in aceste centre si le rezolva foarte bine. Cand aducem un caz complicat, de regula ne oprim acolo", a spus Arafat, la TVR 1, ca argument pentru teoria sa."Nu poti sa fii sub doi patroni, unul dintre ei este comerciant interesat cat profit face si celalalt are un rol social care, in mod normal, interesul lui este cum deserveste omul de rand si cum ii asigura toate nevoile. Si sa fii neutru si sa fii perfect intre cei doi patroni - este imposibil. La un moment, vei fi mai loial unuia si de regula, vei fi obligat sa fii mai loial comerciantului. (...) Competitie intre 2 sectoare cu aceiasi oameni mi-e greu sa cred ca e competitie, mai mult este capusare", a concluzionat Raed Arafat.El a fost contrazis de presedintele Colegiului Medicilor, dr. Gheorghe Borcean, care a explicat, in cadrul aceleiasi emisiuni, ca accesul romanilor la sanatate nu este ingreunat de prezenta serviciilor private, ci de "saracie si lipsa medicilor"."In Romania, 40% din populatie traieste in zone rurale unde nici nu exista medicina privata. Noi nu suntem fanii medicinii publice sau medicinii private, noi suntem fanii pacientilor nostri", a spus Borcean.Si Cristian Hotoboc, presedintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private - PALMED a reactionat."In acest moment, sistemul de stat nu poate sa gestioneze complet cazurile, prin urmare complementaritatea dintre cele doua este fundamentala pentru a asigura serviciile de sanatate necesare", a explicat Hotoboc.Am vrut sa aflam si parerea medicilor. Bogdan Tanase, presedintele Aliantei Medicilor, ne-a explicat intai cum de chiar legislatia in vigoare permite aceasta practica. El lucreaza doar la stat, chirurg la Institutul Oncologic Bucuresti, insa considera propunerea ca fiind nepotrivita."Un argument pe care l-am auzit de la domnul Arafat a fost ca medicii care lucreaza la privat nu-si efectueaza datoria asa cum ar trebui la stat. Si asta e o chestie impalpabila, ca programul unui medic e 08:00 - 14:00, asta e programul legiferat si ramane destul timp sa functionezi intr-un cabinet sau chiar si sa operezi in privat daca vrei, daca te tii de acest program 08:00 - 14:00. Sunt insa multi medici, ca si mine, care stau pana isi termina treaba. Am ajuns la 7:30 si am iesit din sala de operatii la 17:00. Dar asta o fac eu ca asa vreau eu.Alt argument pe care il aduce dl Arafat in chestia asta e ca veniturile medicilor au crescut. Chiar daca au crescut veniturile medicilor, nu e locul unor masuri restrictive, iar masura asta poate avea efecte pe care nici nu le vedem in momentul de fata si sa nu fie ceea ce se asteapta dansul", crede liderul Aliantei Medicilor.Acesta spune ca din nou autoritatile vor sa rezolve o problema punctuala printr-o masura generala, afectand astfel mult mai multe categorii decat cele vizate."Masura cauta sa corecteze ceea ce fac cativa, destul de putini. Adica vorbim de oameni care sunt profesori universitari sau care au pacienti pe banda rulanta si unde accesul la ei e mai restrictionat, adica nu pot sa rezolve la stat toata patologia care li se trimite si atunci o parte din ea o redirectioneaza catre privat din diverse motive pe care nu le intrezaresc eu in momentul de fata, dar care pot fi cercetate.Masura asta luata vrand sa rezolve aceasta problema, a varfurilor medicinei care lucreaza si la stat si la privat si care poate redirectioneaza o parte din pacienti, va lovi multa alta lume. E o masura generalizata si o restrictionare a dreptului de munca, fiindca medicina este o prfesie liberala, esenta profesiei liberale e ca eu pot sa-mi ofer serviciile cui doresc eu. Daca renuntam si la chestia asta, nu stiu unde putem ajunge.Nu cred ca masurile luate asa de la centru catre periferie duc neaparat la un lucru bun. Credinta mea la nivel de individ e ca mai curand trebuie sa lasam piata sa hotarasca, desigur, pastrand niste parghii, dar piata de la sine se regleaza intr-un fel si se pare ca o parte din oameni vor la privat, vor serviciile unor doctori care lucreaza si la stat", atrage atentia medicul.Bogdan Tanase spune ca Arafat pare sa creada ca daca asa va eficientiza sistemul public, insa se poate ajunge la situatii in care unele servicii sa le mai gasim doar la privat."Dl. Arafat se asteapta sa eficientizeze activitatea in spitalele de stat, dar eu nu stiu si nu vad cu ce incurca cei care lucreaza in privat spitalele de stat. Daca exista acest fenomen, ca pacientii sa fie luati de la spitalele de stat si dusi la privat, trebuie vazut de ce se intampla acest fenomen si de ce oamenii accepta.De ce accepta sa se duca sa se opereze in privat daca la fel de bine li se ofera serviciul si la stat. E o intrebare la care trebuie gasit raspunsul si nu sa spui ca medicii sunt principalii vinovati si ca trebuie luata o masura restrictiva la adresa medicilor si asa se va rezolva aceasta situatie", spune chirurgul.Unii dintre specialistii care ar putea migra total catre sistemul privat sunt radiologii."Sunt categorii de medici care au specialitati de nisa in care sunt putini specialisti, poate se numara pe degete in Romania, pentru ca asa s-a dezvoltat sistemul de stat si care in momentul de fata, daca se ia aceasta masura, sunt convins ca se duc in privat in bloc. Si atunci pacientul nu va mai avea de ales.De exemplu, multi dintre colegii radiologi isi impart programul intre stat si privat si vorbim aici de majoritatea radiologilor. Si ei n-au ce pacienti sa duca de la stat la privat, pur si simplu acopera o nevoie care exista in momentul de fata pentru ca la stat nu exista suficiente aparate tomograf si RMN incat sa acopere cererea existenta pe piata. Ei acopera un deficit al sistemului de stat. Cu aceasta masura nu stiu ce se va intampla in continuare", ne-a declarat Bogdan Tanase.Raed Arafat a dat exemplul altor tari europene unde sistemul public e delimitat de cel privat, insa chirurgul explica diferentele majore dintre noi si acele tari."In alte tari statutul medicului e mult mai flexibil. Si medicul si asistentul sunt vazuti ca furnizori de servicii medicale. Eu, daca vreau, pot sa fiu nu doar un salariat al spitalului, ci pot sa fiu in contract cu spitalul si sa ma plateasca daca am intr-adevar performanta si numar de cazuri, ceea ce ma duce la cu totul alte venituri fata de un alt coleg care vine si doar face act de prezenta", a explicat dr. Tanase.Liderul Aliantei Medicilor aminteste si de faptul ca in Romania functioneaza parteneriatul public-privat, iar masura propusa de Arafat il elimina din start. Mai mult, acesta spune ca loialitatea nu e data de sectorul in care un medicul activeaza, ci de propria constiinta."Loialitatea medicilor, ca in cazul oricarui alt om, e sa isi faca meseria bine si sa castige niste bani facand aceasta meserie. Nu suntem soldati. Dl Arafat are pregatire militara la urma urmei si asta se vede, ca dansul crede ca daca ordona, restul trebuie sa execute, dar nu cred ca este cazul. In plus, masura asta induce o dihotomie intre stat si privat, dar uitam ca exista coabitare: parteneriatul public privat nu e luat in calcul", a conchis Bogdan Tanase.