Explicatiile lui Raed Arafat pentru cazul de la ISU Dolj, unde 101 angajati sunt rude

El a dorit sa faca precizari dupa ce Libertatea a scris ca inspectorul sef al IGSU, Dan-Paul Iamandi, persoana desemnata de ministrul de Interne, Marcel Vela, sa se ocupe de acest caz, are sotia angajata la ISU Iasi."Domnul general Iamandi, un militar cu cariera de 30 de ani, s-a casatorit cu o angajata a ISU Iasi in cursul anului 2017. Aceasta era deja angajata de ani de zile in cadrul inspectoratului respectiv, unde dansul era inspector-sef.Dupa casatorie, domnul general s-a mutat la Bucuresti, ocupand functia de inspector general, iar sotia acestuia a ramas la Iasi in cadrul ISU Iasi, chiar daca el ar fi avut puterea si posibilitatea sa o transfere la sediul IGSU din Bucuresti, ca sa fie aproape de el, insa in doi ani de zile acesta nu a facut acest lucru.Oare ce solutie aveau cei doi ca sa fie totul alb imaculat din punctul de vedere al unora? sa fie data doamna afara din inspectorat? sa divorteze? sa plece domnul inspector general din inspectorat?", a scris Arafat pe Facebook Seful DSU a adaugat ca astfel de situatii exista in toate institutiile civile, militare, publice si private."Astfel de situatii exista in toate institutiile, civile, militare, publice, private... oamenii se cunosc, se imprietenesc, se casatoresc, unii devin nasi, altii devin fini, totul in interiorul institutiei sau al firmei, dupa ce acestia au fost deja parte din respectiva institutie.Oare ce solutii exista care sa duca la multumirea criticilor din media si a celor care comenteaza lucrurile fara sa cunoasca povestea din spate sau realitatea situatiei?Sa emitem o lege care sa interzica relatiile de prietenie, casatoriile si orice alta interactiune, cu exceptia relatiilor strict profesionale, intre angajatii unei institutii si sa punem dupa aceea pe unii care sa urmareasca angajatii si sa raporteze superiorilor, ca sa putem lua masurile la timp inainte de a se sesiza vreun jurnalist si sa inceapa sa atace institutia si angajatii ei?", a punctat el.Acesta sustine ca unele meserii sunt vocationale si ca uneori copiii sau fratii unor pompieri vor sa ocupe aceleasi functii."Mai vreau sa revin si la situatia existentei unor rude angajate ulterior in institutie dupa ce una din rude activa deja in institutia respectiva. Meseria de pompier este una vocationala, copiii pompierilor de multe ori vor sa fie si ei pompieri sau un frate mai mic vrea sa urmeze fratele mai mare si sa fie si el pompier, exact ca in medicina unde copiii medicilor vor sa urmeze pe parintii lor sau cum copiii politistilor vor sa urmeze pe parintii lor...etc.Care ar fi solutia aici? Sa interzicem ca ruda cuiva sa participe la un concurs de angajare numai pentru faptul ca este ruda unei persoane din institutie? Mai degraba ne asiguram ca modul de desfasurare a concursului este unul corect si transparent, astfel incat sa dam sansa egala tuturor participantilor si astfel incat sa ia concursul cel mai bun, chiar daca cel mai bun este ruda cuiva.Postul trebuie ocupat legal si fara participarea unei rude la procesul de evaluare si la decizia finala de ocupare a postului", a mai spus el.Arafat a precizat ca relatiile de subordonare trebuie si ele sa fie clare, astfel incat sa nu existe relatii directe de subordonare, fara sa existe un sef interpus intre rude, iar acest lucru trebuie sa fie bine reglementat pe linie legislativa ca sa nu existe dubii sau interpretari."Am fost la pompierii din New York si acolo sunt multi de origine italiana si irlandeza, pentru ca meseria de pompier s-a transmis in familie si a devenit o traditie de familie in care bunicul, fiul si nepotul sunt toti pompieri. Ei se mandresc cu acest lucru si nu-l considera ca fiind vulnerabilitate sau un lucru negativ.(...)Haideti sa fim realisti si sa nu cadem victime manipularii grosolane care are loc si sa nu judecam o institutie luand in considerare argumente false care nu tin de realitate", a adaugat seful DSU.El a precizat ca, totusi, daca se dovedeste ca un superior a facilitat unei rude intrarea in institutie, intr-un mod lipsit de transparenta si ilegal, atunci trebuie luate cele mai dure masuri impotriva celui care a savarsit o astfel de fapta.Amintim ca ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca va trimite corpul de control la Inspectoratul pentru Situati de Urgenta (ISU) Dolj, unde 101 dintre angajati ar fi legati prin relatii de rudenie.