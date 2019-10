Protest la sediul ISU Bucuresti-Ilfov: Se cere arestarea lui Nicolae Banicioiu si a lui Raed Arafat (Video)

Ziare.

Protestatarii au adus mai multi paleti pe care au lipit afise cu mesaje ca: "Paletul - procedura IGSU", "Paletul - dotare IGSU de ultima generatie", "Arafat, Banicioiu, arestati". Participantii la protest fac, astfel, trimitere la modul in care pompierii care au intervenit la tragedia de acum patru ani au carat victimele."Demisia nu este suficienta, asa ca cerem demiterea din functie a lui Arafat si a sefilor ISU pentru modul in care au gestionat interventia de la clubul Colectiv. Nu poti cara marii arsi pe paleti, ca si cum ar fi niste obiecte de mobilier si sa te afli pe acelasi fotoliu de secretar de stat. Nu poti ascunde probe incriminatorii si sa nu patesti nimic. O curatenie a Ministerului de Interne este imediat necesara!", au transmis organizatorii protestului.De asemenea, protestatarii au proiectat pe o cladire mesajul "PNL, capul lui Raed Arasin vrem".Organizatorii au explicat ca jocul de cuvinte face referire la Raed Arafat - asasin. O filmare de aproximativ 20 de minute , facuta in noaptea interverntiei la incendiul din clubul "Colectiv"si care a fost tinuta secreta, a fost facuta publica de Libertatea.Imaginile, filmate de un subofiter care a insotit primul echipaj al ISU Bucuresti Ilfov ajuns la locul dezastrului, arata dezorganizare, haos, raniti carati de maini si de picioare sau pe paleti, dar poate fi auzit, conform Libertatea, cel care a coordonat la un moment dat operatiunea, Orlando Schiopu, injurand victimele.Parchetul General anunta ca procurorii care au facut ancheta privind incendiul de la Colectiv nu au avut la dosar inregistrarea video facuta publica joi si nici nu au stiut de existenta ei. Procurorii au cerut, joi, ISU, aceasta inregistrare video. Seful IGSU a declarat ca imaginile nu au fost prezentate autoritatilor si anchetatorilor pentru ca nu au fost cerute "in mod punctual"