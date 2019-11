Sprijin pentru Arafat din interiorul SMURD: Siguranta cetateanului roman ar avea de suferit

Ziare.

Reprezentantii SMURD Iasi afirma ca au transmis scrisoarea catre toti colegii din tara care lucreaza in sistemul de urgente si ca vor strange semnaturi in sprijinul lui Raed Arafat."Prin aceasta scrisoare deschisa, dorim sa afirmam public sustinerea fata de Sistemul Public de Urgenta si de Seful DSU, Doctorul si Omul Raed Arafat, tocmai pentru a nu ajunge in situatia in care romanii sa isi piarda increderea in cei care zi de zi le salveaza viata.Daca aceasta structura cu rol strategic, al carei scop este salvarea de vieti omenesti, isi pierde vreun element, se poate ajunge la un dezechilbru functional, iar siguranta cetateanului roman ar avea de suferit", arata semnatarii SMURD Iasi, in textul scrisorii.Totodata, angajatii SMURD afirma ca au constatat ca, in ultima perioada, Sistemul National de Asistenta Medicala de Urgenta si Prim Ajutor Calificat este "tinta unor atacuri, punctate intentionat in momente de criza, atacuri ce submineaza increderea populatiei in structurile sistemului de urgenta si sunt dureroase pentru medici, asistenti medicali, paramedici, piloti, salvatori, ofiteri ISU, toti cei care muncesc seriosi si daruiti pentru sanatatea semenilor lor"."Afirmatiile din ultimele zile ne fac sa reactionam si sa reamintim ca toti acesti oameni fac zi de zi totul pentru ca altii sa traiasca sub o coordonare unica a Departamentului pentru Situatii de Urgenta, condus de secretarul de stat, dr. Raed Arafat. Exista evenimente tragice (accidente, incendii) care zguduie intreaga tara si care uneori duc chiar la schimbari majore in plan politic.Pentru noi insa fiecare caz este unul dramatic, fiecare pacient care acceseaza sistemul de urgenta are o durere, iar noi, la fel ca dr. Raed Arafat, trebuie sa-i ascultam si sa-i ajutam neconditionat pe toti", mai spun semnatarii scrisorii.Reprezentantii SMURD Iasi afirma ca printre prioritatile DSU pentru 2019 se numara consolidarea rolului de responsabil privind coordonarea integrata, dezvoltarea si extinderea competentelor si a capabilitatilor in gestionarea situatiilor de urgenta, perfectionarea mecanismelor de cooperare interinstitutionala si de ajutor reciproc in caz de dezastre, dezvoltarea relatiilor internationale in domeniul situatiilor de urgenta."Insa proiectele nu pot fi duse la final daca sistemul este dezasamablat, daca cel ce il coordoneaza si, prin el, noi toti suntem acuzati pe nedrept, suntem improscati cu noroi si aruncati catre o instabilitate institutionala si personala.Atunci cand exista suspiciunea unor greseli, organismele profesionale si justitia vor analiza, evalua obiectiv si profesional si vor lua decizii. Pana atunci nu trebuie sa uitam si insistam pe acest aspect, ca SMURD a inceput ca o activitate de voluntariat si a ajuns in timp una dintre cele mai performante structuri de acest gen la nivel european.Initiatorul acestui sistem de interventie a pornit cu o masina, cu multa munca si dragoste de medicina si de semeni, cu cativa voluntari si a reusit sa genereze un curent de opinie si un sistem care este model multor tari din Uniunea Europeana si din lume. (...) Prin ceea ce se intampla acum la nivel mediatic si declarativ din partea unor reprezentati ai presei si ai statului, aceasta mare si inca frumoasa familie este in pericol", mai arata angajatii SMURD Iasi.