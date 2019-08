Arafat anunta ca se vor vinde cartele PrePay doar cu buletinul. Datele vor fi divulgate doar cand se suna la 112

Masuri pe termen scurt - maxim 12 luni

Masuri pe termen mediu - 12- 36 de luni

Masuri termen lung - 36 - 60 de luni

"A fost realizat deja un proiect de ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea ordonantei de urgenta nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea sistemului national unic pentru apeluri de urgenta si a OUG 111/2001 privind comunicatiile electronice precum si nota de fundamentare a fost realizata.In cadrul ordonantei, veti regasi si aspectul cu cartelele PrePay. Asta a ridicat mai multe intrebari. A fost facuta o analiza pe primele 6 luni ale acestui an de catre colegii de la STS si, din cele 47,70% apeluri non-urgente efectuate in cursul celor 6 luni anul 2019, 52,86% au fost abuzive, iar 81% din cele abuzive au fost realizate de pe cartele PrePay, unde nu s-a putut identifica apelantul sau proprietarul", a declarat Raed Arafat, la Palatul Victoria, potrivit Mediafax.Arafat a tinut sa precizeze ca referirea la cartelele PrePay este doar in contextul apelarii numarului 112."DeciAsa este prevazut in ordonanta de urgenta, care este propusa ca draft in acest raport", a completat Arafat.Secretarul de stat in MAI a mai spus ca a fost analizata si implementarea sistemului AML (Advanced Mobile Location)."Doamna prim-ministru a infiintat o comisie interministeriala care sa se ocupe de analiza situatiei 112 in mod deosebit a localizarii, dar nu numai, si a dispecerizarii si altor aspecte corelate, o comisie care a inclus mai multe institutii. Am avut ocazia sa prezint doamnei prim-ministru raportul si concluziile finale. Raportul va fi facut public, dar permiteti-mi sa subliniez anumite aspecte.In raport a fost analizata situatia actuala a Serviciului 112, a dispecerizarii si a problemei localizarii, unde ne aflam acum si unde trebuie sa ajungem.", a declarat Arafat, potrivit News.ro.El a prezentat si masurile propuse de Comitetul interministerial:- Modificarea cadrului legislativ, inclusiv reglementarea vanzarii cartelelor prepay. Arafat a precizat ca operatorii de telefonie vor avea obligatia de a furniza datele celor care au cumparat aceste cartele, strict in relatia cu sistemul 112.- Incheierea unui acord cu Google pentru implementarea AML- Reconfigurarea infrastructurii de telefonie mobila in colaborare cu STS- Promovarea aplicatiei 112 creata de STS pentru a fi descarcata de un numar cat mai mare de persoane- Dispecerate integrate in intreaga tara - ele exista la Bucuresti, Targu Mures si va fi in curand la Hunedoara- Centre de formare pentru dispeceri. Exista deja doua, la Targu Mures si Bucuresti. Scopul este pregatirea a 650 de dispeceri- Modernizarea sistemului 112 - exista deja o licitatie lansata in acest sens, costul fiind estimat la 600.000 de euro, fara TVA- Imbunatatirea procedurilor pentru apelurile de urgenta- Implementarea unor tehnologii complementare de localizare intrucat AML are unele limitari- Instituirea unui mecanism de verificare periodica a acuratetei gradului de localizare- Extinderea dispeceratelor integrate la nivel regional- Pregatirea si formarea continua a dispecerilor- Integrarea tuturor agentiilor in dispeceratele unice- Armonizarea continua a legislatiei incidente 112 cu legislatia Uniunii Europene