Arafat, despre achizitiile la preturi mari: Daca nu prinzi materialul acum, urmatorul pret va fi si de zece ori mai mare

Arafat afirma ca, fara activitatea oamenilor din departamentele de achizitii, lupta din linia intai ar fi fost dusa de medici cu mainile goale."Cei care spun acum, indiferent cine sunt, le spun ca e foarte usor sa comentezi de pe margine fara sa stii realitatea situatiei cu care ne-am confruntat si, atentie, cu care ne confruntam. Si nu numai noi. Vorbim de toate tarile lumii care au avut aceasta problema si care s-au trezit nepregatiti pentru ca nu numai Romania s-a trezit cu lipsa de pregatire in acest domeniu, cu lipsa de stocuri de materiale necesare, cu lipsa de echipamente.Suntem intr-o lume in a carei piata nu se mai comporta normal. Nu mai exista ca si pe vremea in care faceam acum 3 luni achizitii normale.", a spus Arafat, la Antena3.Arafat afirma ca cei care lucreaza in departamentele de achizitii "sunt soldatii nostri, care au fost trimisi in mijlocul razboiului, dar pe care nu ii vedem in linie de front"."Pentru cei care sunt in linie de front, daca ei nu sunt, normal ca cei care sunt in linie de front cadeau pentru ca nu aveau cu ce sa se protejeze sau cu ce sa lucreze. Oamenii astia au putut intr-un timp relativ scurt sa aduca ce avem nevoie cu mare dificultate. (...) Asa ca,si inca nu am ajuns momentul, piata este total anapoda", a mai spus Arafat.Acesta a explicat ca preturile de acum nu mai cioncid cu cele de acum cateva luni."Degeaba vine cineva si spune ca masca era atata si de ce am cumparat-o cu atata. Pentru ca. Sau de ce ati contractat cutare ventilator ca in caietul de sarcini ati scris ca trebuie sa aiba atatea functii si uite ca ii lipseste o functie.Pentru ca atata am putut sa avem si pentru ca in analiza noastra aceasta functie am considerat-o dispensabila ca sa putem pune mana pe ventilator, ca altfel, daca zicem ca nu il luam, nu mai luam niciun ventilator. Asta este modul de lucru acum si nu suntem noi singura tara care ne-am confruntat cu acest lucru", a mai spus Arafat.In legatura cu achizitiile de materiale sanitare de la firme care se ocupau cu orice altceva inainte, Arafat a spus: "Firma respectiva s-a reorientat, a facut un contract cu un furnizor, noua ne-au ofertat ce am avut nevoie si din alta parte nu puteam sa luam, am contractat si au adus materialul si l-au livrat corect, conform contractului".