Arafat: Exista mai multe interese in domeniul urgentei, care pot fi in spatele atacurilor care au loc asupra noastra

El a precizat ca recent, prin initiative parlamentare, s-a incercat modificarea Codului Aerian, iar acest lucru ar fi dus la imposibilitatea ca aeronavele SMURD sa mai intervina in cazul situatiilor de urgenta."Este un subiect care arata ca exista mai multe interese in domeniul urgentei, exista mai multe interese care pot fi in spatele atacurilor care au loc in mod concertat asupra noastra si nu numai ultima perioada, dar si pe parcursul ultimilor ani.Si daca vedem unul din aceste lucruri, care la finalul acestei filmari o sa intelegeti despre ce este vorba, cum s-a incercat daramarea Aviatiei de Urgenta din Romania, cum s-a incercat daramarea aviatiei Ministerului de Interne, respectiv a SMURD-ului si colaborarii civil-militare numai in ultimele patru saptamani", a afirmat Arafat, intr-o inregistrare facuta publica pe pagina sa de Facebook.El a precizat ca aceste atacuri incearca decredibilizarea institutiilor si a persoanelor, dorind sa arate ca lucrurile nu s-au schimbat in acest domeniu."Exista multe interese care pot fi convergente pentru a incuraja atacarea persoanelor si decredibilizarea lor, dar si institutiilor, incercand sa arate ca ele nu sunt eficiente, nu au evoluat, nu s-a schimbat nimic in ele, care este contrar total realitatii", a mai spus Arafat.El a fost anuntat ca exista propuneri legislative care urmeaza sa schimbe Codul Aerian."Am fost atentionat de catre colegii militari, ca exista amendamente care se incearca introducerea lor in Codul Aerian si era pe ultima suta de metri, pentru ca trecusera de Senat tacit si ajunsesera la Camera Deputatilor si comisia respectiva era una din cele doua comisii care fac raportul comun", a explicat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta.Arafat sustine ca aceste amendamente urmau sa afecteze sistemul de urgenta."Am sa va arat exact care erau propunerile lor, ca sa intelegeti care este profunzimea gandirii si ca gandirea este una extrem de complexa pentru a darama sistemul de urgenta si nu ar impiedica pe acesti oameni sa mai intre si sa foloseasca influentele si lobby-ul ca sa fie sistemul de urgenta atacat permanent, daca este nevoie, pana se pierde increderea", a mai spus Arafat.Astfel, potrivit acelor amendamente, sustine seful DSU, aeronavele militare urmau sa execute doar misiuni militare, iar in acest caz aeronavale SMURD nu mai puteau participa la situatii de urgenta."Aeronavele militare urmau sa execute numai misiuni militare. Asta inseamna ca aeronavele SMURD-ului care sunt inmatriculate militare, dar si aeronavele Ministerului Apararii care sunt inmatriculate militare nu mai pot executa nicio misiune medicala de urgenta pe situatii de urgenta, de stingere incendii, de orice, decat misiuni militare.Ce inseamna ca aeronavele SMURD-ului imediat, daca se promulga aceasta lege, stateau la sol pana se schimba statutul lor pentru ca ele nu mai puteau sa execute astfel de misiuni", a explicat Arafat.El a mai spus ca o alta propunere era ca aeronavele utilizate pentru situatii de urgenta sa nu mai fie de stat."Asta era primul articol modificat, dupa care articolul original prevedea ca aeronave de stat, toate aeronavele care sunt implicate in diferite domenii care le rezolva statul, inclusiv situatiile de urgenta, iar la propunerea industriei cum i se spune sau a firmelor detinatoare de elicoptere, au scos din aeronavele de stat tot ce considerau ei ca ar fi un domeniu pentru activitatea lor comerciala si mai ales situatiile de urgenta.Deci o aeronava destinata interventiei pe situatii de urgenta nu mai este aeronava de stat, conform propunerilor", a precizat Arafat.El a mentionat ca cei care au dorit sa faca acele modificari au redefinit zborul umanitar, eliminand anumite tipuri de misiuni."Dupa care au redefinit zborul umanitar si au eliminat din el anumite tipuri de misiuni extrem de importante pentru noi, interventie de urgenta sau evacuare pe motive de securitate. Va reamintesc ca Romania a mai evacuat cetateni romani din zone de conflict, nu o singura data, asta ar inseamna ca nu mai putem sa o facem cu aeronavele de stat sau aeronavele militare si ar trebui sa mergem sa inchiriem ceva aeronave de undeva ca sa facem astfel de misiuni", a precizat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta.Arafat a adaugat ca o alta modificare se referea la faptul ca zborurile medicale de urgenta sa devina zboruri comerciale, iar cine le va efectua o va face pe baza de prestari servicii.Seful DSU a precizat ca in sistemul de urgenta s-au facut foarte multe lucruri, poate singura greseala fiind ca nu au fost prezentate toate realizarile."Va garantez ca s-au facut foarte multe, singura greseala a noastra poate ca nu ne-am ocupat de a arata mult acest lucru, iar cand am vorbit poate nu intotdeauna am aratat destul populatiei ce am facut. De acum poate ca o sa comunicam mai des si o sa explicam mai des ce facem ca sa inteleaga populatia ca intr-adevar ne intereseaza si ne pasa.Nu stam aici sa ne uitam la televizoare sau sa ne uitam la pereti, chiar lucram pentru populatie. (...) Nu este sistem perfect, dar cu siguranta lucram pe imbunatatirea lui", a declarat Raed Arafat.In incheiere, Arafat a spus ca in zilele urmatoare va veni si cu alte precizari si va demonta multe din lucrurile spuse in ultimele zile.