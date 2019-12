Arafat nu stie de ce i se cere demisia dupa Colectiv si leaga dezvaluirile de alegeri: Sistemul nostru e printre cele mai integrate din Europa

Ziare.

"Asta nu pe mine trebuie sa ma intrebati (de ce i se cere demisia, n.r.). Asta a fost si in urma cu doi ani. Multa lume se gandeste ce o sa iasa la 5 ani de la Colectiv. Tot perioada de alegeri o sa fie si atunci. Nu am vrut sa ma trezesc in mijlocul unei situatii si sa devin centru de atentie. Eu nu prea am consilieri de imagine si chestii de acest gen", a declarat Raed Arafat, la Marius Tuca Show.Seful DSU a precizat ca nu a dat declaratii publice atunci cand a fost prezentat in presa filmuletul cu interventia primelor echipaje la incendiul Colectiv in urma unei decizii personale. Arafat a precizat ca nu a protejat pe nimeni."Nu era nici sa protejam pe cineva, nimic, dar era o decizie personala a mea. (...) Intotdeauna am facut acest lucru intuitiv si personal. (...) Nu cred ca doctorul Arafat e esenta aici, oamenii vad ce se intampla cu un sistem care a evoluat de la zero. Sistemul nostru e unul dintre cele mai integrate din Europa ca mod de organizare si acest lucru il simte populatia pe teren", a mai spus Arafat.In privinta filmuletului de la Colectiv, Arafat a reiterat faptul ca nu l-a avut."In primul rand nu l-am avut. L-a filmat echipa ISU Bucuresti, dar nu trebuia sa ajunga (la el, n.red.), nici la inspectorul general. Am vazut destule filmari. Nu trebuia sa imi arate cineva alte imagini. Am fost si la fata locului. (...) Eu nu stiam ca trebuie sa urc cu filmul pana la premier. Nu am ajuns, au fost situatii - cand cineva iti cere expres un briefing", a mai spus Arafat.