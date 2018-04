Arafat: O schimbare radicala este necesara in sanatate - departe de interesele comerciale si mai aproape de interesele populatiei

Ziare.

com

"Poate cel mai important pas pentru a ajunge la acoperirea universala si accesul universal la serviciile de sanatate este recunoasterea ca sanatatea nu este un bun comercial, aceasta fiind un drept al oricarui cetatean si chiar o datorie a statului la care cetateanul plateste taxe. Exista multe aspecte de abordat despre acest subiect si exista multe pareri de luat in considerare, dar esenta problemei pentru o tara ca Romania, in care finantarea sistemului sanitar este cu mult sub media Europeana/cap locuitor, este faptul ca banii alocati sistemului sanitar trebuie sa fie folositi in cel mai bun mod pentru acoperirea necesitatilor populatiei si nu a profitului furnizorilor de servicii de sanatate", subliniaza Raed Arafat, intr-o postare pe Facebook, in care aminteste ca tema abordata de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) in acest an este: "Acces universal la serviciile de sanatate pentru toti si peste tot".Seful DSU sustine, de Ziua Mondiala a Sanatatii, ca pentru acoperirea costurilor sectorului comercial pot fi incurajate asigurarile private complementare, care sa nu concureze cu sectorul public."Stiu ca aceasta tema este una extrem de sensibila, insa pentru acoperirea costurilor sectorului comercial pot fi incurajate asigurarile private complementare si alte modalitati care sa nu fie la concurenta cu sectorul public care detine un rol social major avand alocata o suma care oricum este insuficienta", spune Arafat.In opinia sa, una dintre cele mai importante masuri care ar trebui luate in sistemul de sanatate este delimitarea sectorului privat comercial de cel public si stabilirea unor reguli foarte clare care sa mearga chiar pana la interdictia personalului medical de a lucra simultan in ambele sectoare."Pasul de a creste veniturile personalului din sanatate este unul foarte important insa acesta trebuie sa vina si cu alte masuri, una si cea mai importanta din punctul meu de vedere este delimitarea sectorului privat comercial de cel public si stabilirea unor reguli foarte clare care sa ajunga chiar si la interdictia de a lucra simultan in ambele sectoare, nestiind niciodata daca medicul sau asistentul este loial locului de munca din sectorul public si daca intr-adevar acesta deserveste interesul pacientilor corect sau incearca sa-i plimbe intre cele doua sectoare si sa-i faca sa plateasca cat mai mult posibil fara a tine cont de posibilitatile lor si problemele lor", afirma seful DSU.Potrivit acestuia, "indiferent de discutiile despre salarii si sporuri din aceste zile", in general veniturile din sistemul public de sanatate "incep sa atinga un nivel decent si suficient de ridicat astfel incat sa fie momentul zero pentru a decide intre a lucra intr-un sector sau altul, dar nu paralel in cele doua".Raed Arafat atrage atentia ca sistemul sanitar, cu exceptia urgentei, este greu accesibil, iar indiferent unde merge pacientul la un moment dat se vede "obligat sa plateasca sume importante din buzunar" pentru a putea sa aiba acces la investigatii si anumite servicii esentiale diagnosticului si tratamentului si care in mod normal trebuie sa fie acoperite prin asigurarile de sanatate publice."Dezbaterea pe aceasta tema trebuie sa fie una extrem de ampla si serioasa avand pacientul in centrul de interes. Probabil ca va fi nevoie de o ampla reasezare a sistemului sanitar, astfel incat sa asiguram un acces universal echitabil populatiei din Romania, indiferent de statul social si nivelul de saracie. Primul pas insa este necesitatea recunoasterii ca exista intr-adevar o problema grava in ce priveste accesul chiar si la serviciile de baza in domeniul sanitar si ca exista solutii care nu necesita neaparat bani mai multi cat necesita ele o vointa politica de a sustine o schimbare radicala in asigurarea asistentei sanitare, departe de interesele comerciale si mai aproape de interesele populatiei!", puncteaza Raed Arafat in mesajul sau cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii.Citeste si Raed Arafat cere simplificarea procedurii de angajare a medicilor: Mai usor te angajezi in afara decat in Romania