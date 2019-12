Arafat spune ca avocatii si-ar sfatui clientii sa-l critice pentru a obtine despagubiri: Am ajuns sa fiu vinovat si pentru Caracal

Interventia la Colectiv: "Cel care coordoneaza nu pune mana"

"Problema noastra, de la Apuseni incoace - la orice situatie de urgenta, cumva s-a incercat sa fie pus doctorul Arafat in mijloc si pusa vina pe el. S-a incercat mediatic, pe social media intr-un mod organizat. Am ajuns sa fiu vinovat si pentru Caracal, unde nu am avut nicio competenta. La Apuseni nici macar nu eram in tara", a spus Raed Arafat la Marius Tuca Show, la Mediafax.Intrebat care ar putea fi motivele, seful DSU a precizat ca unora nu le convine ca "doctorul Arafat are credibilitate, altora nu le convine ca sistemul de urgenta are credibilitate". El spune ca unii avocati din dosarul Colectiv chiar isi indeamna clientii sa il critice."Eu cred ca unii avocati considera ca daca-l baga pe doctorul Arafat, care e cunoscut, procesul o sa fie mai interesant. Atunci pun familiile sa dea in Arafat sa puna atentie pe proces, pe ce vor ei sa faca sa obtina despagubiri", a explicat sursa citata.Despre interventia din Colectiv seful DSU spune ca au fost folosite in total 64 de ambulante, iar spitalele au facut o treaba "extraordinara" in privinta mobilizarii. Seful DSU spune ca la fata locului nu a putut ajuta ranitii pentru ca organiza spitalele si discuta cu ministrul."Bucurestiul, la Colectiv, in total s-au folosit 64 de ambulante, in total, din care 3 cu cate 4 targi. Ca cifra, numar, Bucurestiul a facut fata chiar foarte bine. Timpul: avem in 43 de minute, erau angrenate 48 de ambulante.Toata lumea a zis ca orice capitala din Europa ar fi avut o problema sa mobilizeze astfel de forte. Bucurestiul a mobilizat resurse - puteam sa mobilizam din alte judete daca noi stiam ca va dura foarte mult. Numai ca faza de interventie acuta a durat aproape 2 ore. Ce este iarasi ok", a mai explicat acesta.Arafat spune si de ce nu a ingrijit ranitii, in contextul in care a fost criticat:"Cand am sosit acolo, anumite lucruri le-am comandat eu, anumite lucruri le-am preluat. Am inceput sa vorbesc - am fost criticat ca vorbeam la telefon. Regulile de baza in medicina de dezastre spun ca cel care coordoneaza nu pune mana pe cazuri individuale. Obligatoriu. Discutam cu colegii, vedeam ca se resusciteaza pe jos, dar in acelasi timp, grija mea era: la Floreasca imi spuneau colegii ca sunt 50 si ceva de bolnavi", a explicat Arafat.88 de tineri au fost intubati in noaptea respectiva."Cand stii ca ai 88 de intubati, iti trebuie aparate. Am inceput sa dau telefoane, vorbeam cu ministrul Sanatatii si ii spuneam: am nevoie de aparatura suplimentara. El a gasit la Fundeni, in alta parte. A fost o munca titanica sa tinem situatia sub control. In prima noapte, singurele decese au fost cele din prespital, in afara de unul. In rest, spitalele au facut o treaba extraordinara", spune sursa citata.Legat de sentintele in prima instanta in cazul Colectiv el a refuzat sa comenteze."Nu le comentez (condamnarile, n.red.) la acest moment. Bineinteles, inca nu este definitiv. Nu comentez in mod deosebit pentru ca inca nu am citit motivatia: de ce primarul a fost condamnat, de ce cei de la primarie au fost condamnati, unde s-a gresit", a spus secretarul de stat.Fostul primar al Primariei Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, a fost condamnat, luni, la opt ani si sase luni, iar cei trei patroni ai clubului au primit cate 11 ani si opt luni de inchisoare cu executare, in dosarul Colectiv.