Raed Arafat: Cresterea imunitatii la un virus nu se face cu ceapa, usturoi si ghimbir. Vaccinurile fac acest lucru

Invitat intr-o emisiune la Digi 24, lui Arafat i s-a atras atentia ca multi oameni spun ca mananca usturoi si ca nu se vaccineaza."Usturoi, ceapa, ardei iute, ghimbir, otet de mere care sa se puna 12 ore si sa se ia 2-3-4 linguri la fiecare masa. Asta e vaccinul antigripal propus pe net. Asta inseamna ca cine asculta, imi pare rau sa le spun, bazaconii, si nu se vaccineaza isi pune viata in pericol, sau pune viata copiilor in pericol.Cresterea imunitatii la un virus nu se face mancand ceapa sau usturoi. Or fi alimente sanatoase, asta e un aspect, dar ele nu pot sa creeze imunitate la un anumit patogen. Vaccinurile fac acest lucru", a spus Arafat.Seful DSU a precizat ca vaccinurile au "salvat sute de mii de vieti, daca nu milioane de vieti si au prevenit boala la alte milioane de persoane".Acesta a atras atentia ca aceste sfaturi de pe Internet fac populatia vulnerabila."Asa ca, incurajand populatia sa recurga la astfel de leacuri babesti, care nu sunt documentate, nu sunt cu nicio baza medicala, nu face decat ca populatia sa devina mult mai vulnerabila. Cu cat mai putini oameni vaccinati sunt in Romania impotriva unei anumite boli, cu atat sansa aparitiei unei epidemii si a unui numar mai mare de decese creste", a continuat el, comparand aceste informatii cu fake news-uri."Asta e si motivul pentru care am acceptat sa ies in mai multe locuri, sa pot sa explic un punct de vedere al unei persoane care totusi are cunostinte medicale, sa vorbesc impotriva acestor incercari de a convinge populatia sa foloseasca ceapa si usturoi in loc de vaccinuri.Trebuie responsabilizate astfel de persoane. Si cele care pun afise in orase si incearca sa sperie populatia impotriva vaccinurilor si vin cu informatii care nu sunt corecte. Deci trebuie sa fie o responsabilizare aici, si aici legislatia sa fie modificata in sensul sa faca astfel de lucruri", a mai spus Arafat.Acesta a precizat ca persoanele publice care militeaza pentru anumite practici care pot pune in pericol sanatatea oamenilor ar trebui taxate."Sa fie posibil sa fie taxate. E dreptul la libera exprimare, orice om poate sa spuna ce vrea. Dar cand ai un anumit statut social si vii cu informatii gresite, cu impact negativ pe sanatate publica, pe domenii care pot pune viata populatiei in pericol, atunci trebuie sa ti se ceara macar sa vii cu dovezi publice.Si daca nu vii cu dovezi publice, medicale care sa fie acceptate, atunci da, sa fie amendati. Nu vad o problema aici. Dar trebuie gasita o solutie pentru ca aceste lucruri devin din ce in ce mai frrecvente si au impact prin faptul ca cei care fac aceste declaratii au o anumita influenta asupra populatiei", a spus el.