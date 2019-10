Raed Arafat, despre inregistrarea in care Pintea afirma ca a primit reprosuri de la el si Banicioiu: Sa clarifice public situatia!

Ziare.

Raed Arafat povesteste, pe contul sau de Facebook, ca a fost contactat de un jurnalist al publicatiei Libertatea, apoi a sunat-o pe Sorina Pintea sa ii ceara clarificari despre afirmatie, insa ministrul demis a negat ca a zis asa ceva."Ieri seara (sambata - n.red.) am primit un mesaj de la un jurnalist din ziarul domnului Tolontan care ma intreaba daca am reprosat vreodata doamnei ministru Pintea ca a dat documentele la parchet fara sa ma intrebe.Am trimis un mesaj doamnei ministru sa o intreb ce stie de acest subiect iar raspunsul a fost instantaneu 'doamne fereste' si a continuat cu alte mesaje prin care a negat ca ar fi zis asa ceva, dar si faptul ca asa ceva s-ar fi intamplat, mentionand ca ce mi se intampla mie in perioada asta este 'nedrept'.L-am intrebat pe jurnalist de ce nu o suna pe dansa sa o intrebe si a spus ca el o va suna si pe dansa iar eu am confurmat (sic) ca nu am fact (sic) asa ceva si ca raspunsul este categoric nu.In articol apare ca jurnalistul a sunat-o pe domana ministru ea declarand ca nu s-a intamplat asa ceva", a scris Raed Arafat pe contul sau.El mai noteaza ca a ascultat inegistrarea publicata azi si sustine ca nu i-a reprosat nimic Sorinei Pintea. In plus, ii cere ministrului demis sa clarifice public aceasta situatie cat mai repede."Totusi, astazi dimineata am auzit inregistrarea realizata de cei aflati in discutie cu ea atunci, unde doamna Pintea spune ca eu i-as fi reprosat de ce a dat documente la instanta fara sa ma intrebe.Din nou subliniez faptul ca nu am reprosat asa ceva dansei si nu am amintire de orice discutie unde sa reprosez de ce a trimis documente instantei.In consecinta, solicit doamnei ministru Pintea sa clarifice public aceasta situatie in cel mai scurt timp posibil", se mai arata in postare.Amintim ca Libertatea a publicat, duminica dimineata, o inregistrare in care Sorina Pintea afirma, la o intalnire cu reprezenatiii victimelor incendiului de la Colectiv, ca Raed Arafat si Nicolae Banicioiu au certat-o din cauza ca a prezentat instantei informatii fara sa ii intrebe in prealabil.Nicolae Banicioiu era ministrul Sanatatii cand a avut loc tragedia din clubul Colectiv.