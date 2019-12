Raed Arafat, implicat intr-un accident rutier. Masina sa a fost lovita de un sofer care vorbea la telefon

Ziare.

com

Raed Arafat a precizat, intr-o declaratie pentru Agerpres, ca nu a fost nimeni ranit nici din autovehiculul in care se afla el si nici din masina cealalta.De asemenea, Arafat a spus ca se afla in masina pe locul din fata dreapta si ca nu este vina soferului cu care era el.Dertalii suplimentare seful DSU a dat la Antena3: "Nu e nimic grav. (...) Cineva, dintr-o intersectie, a intrat un pic pe contrasens si a intrat un pic in noi cand vorbea la telefon, din ce a observat soferul care era cu mine in masina. Dar nu avem niciun fel de problema. Frontal stanga a fost lovitura", a spus Raed Arafat, citat de Mediafax.La ora transmiterii stirii, soferul care conducea masina in care se afla Raed Arafat se afla la biroul pentru constatare amiabila, alaturi de cel care ar fi patruns pe contrasens.Accidentul ar fi avut loc in Sectorul 2, zona Vatra Luminoasa.