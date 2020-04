Raed Arafat: Relaxarea dupa 15 mai nu inseamna ca a trecut pericolul, daca nu respectam masurile de igiena vor exploda cazurile

Ziare.

com

El a mai afirmat ca masurile de relaxare a restrictiilor vor fi introduse treptat, dar ca acest lucru nu inseamna ca pericolul a trecut."Aceste masuri vor fi spuse. Vor fi luate treptat. Sunt masuri compensatorii care vor exista. Se va purta masca in anumite zone. Toate aceste aspecte vor fi anuntate din timp.. Cand incep masurile de relaxare, respectarea unor noi reguli trebuie sa fie si mai stricta de catre populatie", a spus Raed Arafat la emisiunea "Marius Tuca Show".Acesta a spus ca dupa relaxarea restrictiilor, cetatenii trebuie sa fie mult mai responsabili."Vor incepe masurile de relaxare de la 15 mai, dar vor fi treptate. Vor fi unele recomandari de sanatate publica in ceea ce priveste industria HORECA. Faptul ca incep masurile de relaxare asta nu inseamna ca nu trebuie sa fim precauti. Se relaxeaza unele lucruri, dar cetatenii trebuie sa fie mult mai responsabili", a mai spus Arafat.Intrebat ce inseamna aceasta relaxare, secretarul de stat in MAI a raspuns: "Vor fi relaxate anumite activitati care iti permit sa duci o viata mai aproape de normal. Sa poti sa te duci in parc, la un joc de tenis etc".Dupa intalnirea cu premierul Ludovic Orban si cu mai multi ministri, presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, cateva masuri care se vor lua dupa data de 15 mai Una dintre aceste masuri este obligativitatea purtarii mastilor de protectie in spatiile inchise si in mijloacele de transport in comun. O alta masura anuntata de Iohannis este ca dupa 15 mai se va renunta la restrangerile care privesc libera circulatie, in anumite conditii. Astfel, romanii se vor deplasa fara sa declare unde merg si de ce.