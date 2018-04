Un medic il ataca pe Raed Arafat: Isi gaseste de lucru pe subiecte care nu au nicio legatura cu "fisa postului"

Ziare.

Medicul Dan Grigorescu scris, marti, pe Facebook, un mesaj intitulat "Nicio sansa, domnule Raed Arafat!"."Primul semn al faptului ca un functionar public nu isi mai gaseste (si, evident, nici nu-si mai merita) locul in functia pentru care e platit e acela ca isi gaseste de lucru pe subiecte care nu au nicio legatura cu 'fisa postului'. Altfel spus, se 'afla in treaba' aiurea. Intr-o astfel de paradigma s-a plasat (si nu pentru prima data in ultimul timp) Raed Arafat, abordand 'marea problema' a folosirii tigarilor electronice", scrie Dan Grigorescu.Acesta arata ca problema fumatului nu tine de Departamentul pentru Situatii de Urgenta pe care-l conduce Raed Arafat."Pai e acest nou tip de fumat o situatie de urgenta? Nu e! E o problema de interne? Nu e! Ajung acesti fumatori in situatia de a avea nevoie sa fie descarcerati, resuscitati, transportati cu SMURD-ul (auto sau aero) la Unitatile de Primiri Urgente din marile spitale? Nu au! Au deci ceva in comun cu DSU? Nu au! Simpla 'concluzie' personala a domnului Arafat, aceea ca 'trebuie actionat de urgenta' pentru stoparea proliferarii unui fenomen realmente periferic din societatea romaneasca actuala, nu ii da acestuia niciun drept sa piarda vremea pe banii contribuabililor cu false probleme si sarcini auto-inventate!", mai scrie medicul brasovean.Potrivit acestuia, daca in grija DSU ar intra toate situatiile in care trebuie actionat de urgenta, Raed Arafat ar trebui sa se ocupe de "rezolvarea problemei construirii de noi spitale, a reorganizarii pe noi baze a asistentei medicale primare sau a crizelor succesive de medicamente esentiale"."Asta ca sa amintesc doar lista scurta a urgentelor din domeniul sanatatii publice...Evident ca domnul Arafat ne va spune ca aceste grave probleme sunt de competenta Ministerului Sanatatii si al DSP-urilor din judete. Ar avea si dreptate! Cum si eu am atunci dreptate daca ii recomand sa-si vada de treburile lui, alea pentru care e platit. Le-o fi rezolvat pe toate? Sau a primit sarcina de la doamna ministru Carmen Dan sa 'iasa putin in fata' cu subiecte pozitive, doar-doar le va mai estompa altora implicarea reala in rezolvarea problemelor din 'lista mult prea lunga' a sanatatii? Ca daca e asa, nicio sansa, domnule sSS!", isi incheie Dan Grigorescu mesajul.Luni, Raed Arafat a sustinut necesitatea introducerii in spatiile publice a restrictiilor pentru tigarile electronice si dispozitivele care incalzesc tutunul, la fel ca pentru tigarile clasice, citand un studiu prezentat de CNN, potrivit caruia, in perioada 2011 - 2015, s-a inregistrat o crestere de 900% a utilizarii tigarilor electronice in licee.