Arafat: Dupa 15 mai, spitalele o sa primeasca din ce in ce mai multi pacienti care nu reprezinta urgenta

"Normal ca o sa inceapa sa primeasca din ce in ce mai multi pacienti electivi, pacienti care nu reprezinta urgenta, acest lucru sigur se va intampla", a spus Arafat.Potrivit acestuia, este posibil ca in interiorul spitalelor capacitatea "sa fie mai limitata"."Cu certitudine spitalele o sa preia mai multi bolnavi decat au preluat in timpul starii de urgenta, dar este posibil ca in interiorul spitalelor capacitatea totusi sa fie mai limitata, pentru ca vei avea distantare si in interiorul spitalelor, vei avea reguli de internare pentru cazurile cronice. Intr-un salon in care erau patru pacienti poate ca acum nu mai poti sa pui decat doi pacienti (...) Ministerul Sanatatii lucreaza pe aceste aspecte.Institutul National de Sanatate Publica iarasi analizeaza aceste aspecte, iar in fiecare spital epidemiologul spitalului trebuie sa creeze circuitele si regulile necesare spitalului sa functioneze in siguranta. Cert e ca nu putem lasa pacientii fara tratament, deci spitalele trebuie sa se adapteze pentru a trata pacientii asa cum ii tratau inainte, dar cu adaptarea conditiilor din spital si a circuitelor", a declarat Arafat.In alta ordine de idei, el a precizat ca, pana la "inceperea problemei COVID-19", cifra zilnica de pacienti in unitatile de primiri urgente din tara a fost intre 12.000 si 15.000 de cazuri si ca, in prezent, numarul este intre 5.000 si 6.000 de cazuri pe zi. El a adaugat ca acest numar este posibil sa creasca din nou.