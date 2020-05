Arafat: La acest moment, decizia este ca scolile sa inceapa in septembrie

Ziare.

De asemenea, el a precizat ca poate in scolile cu un numar mai mare de elevi pauzele sa fie distantate, pentru a nu iesi toti elevii in acelasi timp.Raed Arafat a declarat duminica, la Digi 24, ca acum era foarte greu sa fie facuta distantare sociala la scoala."E foarte greu intr-o scoala sa vii sa faci distantare, sa tii cursurile si sa tii copiii in pauze, ca nu poti sa ii tii numai in clasa, fara pauza, fara nimic, sa nu interactioneze.. Sau sa fie unul pozitiv asimptomatic pentru ca de acasa de la el e cineva pozitiv si sa se duca sa o duca la profesor sau la profesoara",a spus Arafat.Intrebat daca este o certitudine ca in septembrie vor fi deschise scolile, seful DSU a spus: "La acest moment asta este decizia. Si alte tari au zis ca in septembrie se reia scoala. Daca vedem ca ceva se schimba cu virusul, asta se analizeaza in preajma datei. Dar la acest moment, asta este data, asa e decizia, decizia de 15 septembrie,, atunci o sa se deschida scoala. Acum e prea riscant in faza asta si nu e doar parerea mea, e parerea tuturor".Arafat a precizat ca si cresele si after school-urile sunt in situatia scolilor si nu pot fi redeschise in acest moment.Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a spus cum ar trebui sa arate scoala din septembrie."Acces la apa si sapun permanent pentru copii, educatie sanitara in sensul igienei pentru toti copiii. Orice copil bolnav nu intra in scoala, orice copil bolnav care a intrat in scoala este trimis acasa sau la medic, depinde de situatii, febra trebuie sa fie un motiv automat de a nu trimite copilul la scoala in ziua respectiva.Poate trebuie gandit ca scolile cu numar foarte mare de copii pauzele lor sa fie distantate, sa nu iasa toata lumea deodata la pauza, nu stiu cum este sistemul, dar astea sunt lucruri de bun simt de distantare si de control a raspandirii cum se zice", a precizat Arafat.El spune ca poate elevii ar trebui sa poarte masti, de la o anumita varsta in sus."Cred ca cel putin de la o anumita varsta va trebui, dar o anumita varsta s-ar putea sa fie foarte greu sa faci acest lucru. Poate pe ei poti sa ii obisnuiesti mai repede decat pe adulti", a explicat seful DSU.