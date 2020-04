Arafat: Mai avem un pic pana trecem hopul. Masurile de relaxare vor fi decise dupa o analiza facuta dupa Paste

Ziare.

"Depinde cum evoluam - din cauza asta insistam noi mult la respectarea regulilor. Am inceput cam cu acelasi numar de cazuri ca al Spaniei si vedeti ca Romania a evoluat mai bine, dar am luat niste masuri mai rapide de distantare sociala. E normal ca sunt neplacute si nu raman fara impact. (...)Mai avem un pic pana trecem hopul si sper sa nu ne lasam in ultima perioada.", a declarat, luni seara, la Antena 3, Raed Arafat.Acesta a afirmat ca si-ar dori ca restrictiile sa fie indepartate cat mai curand."Sper sa vedem acest lucru cat mai repede, dar sa dau o data exacta acum este imposibil pentru ca inca nu stim daca intr-adevar am atins varful si incepem sa scadem", a mai spus Arafat.Acesta a vorbit si despre numarul deceselor, pe care-l considera mare."Decesele sunt mult, au depasit 300, dar comparativ cu alte tari numarul este inca mic si sper sa-l pastram asa. Depinde de cum vom actiona si cum ne vom comporta in urmatoarea perioada", a mai afirmat Raed Arafat.