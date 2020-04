Arafat: Pentru unii a inceput relaxarea. E posibil sa se impuna alte restrictii, daca ne trezim cu un numar exploziv de cazuri

Ziare.

"Pentru unii se pare ca relaxarea deja a inceput. Si deja a inceput intr-un fel fara absolut nicio limita, adica circulatia este aproape la fel ca inainte (...). Nu stiu cum se comporta oamenii la tara, tot auzim ca acolo si mai putin se respecta regulile.Am trecut prin niste sate in care oamenii aveau masca pe fata. Adica, unii asculta si inteleg situatia, dar sunt unii care nu inteleg. Ce spunem noi acum? Noi spunem urmatorul lucru: da, din 15 mai incercam sa incepem relaxarea, gradual, cu adaptarea", a afirmat Arafat, la postul Antena 3.El a subliniat ca in cazul in care in urmatoarea perioada nu se respecta masurile de izolare si se ajunge sa explodeze numarul noilor cazuri de coronavirus, atunci s-ar putea impune noi restrictii."In acest moment trebuie sa respectam regulile pe care le avem pentru ultimele doua saptamani si speram sa fie ultimele., daca noi ne trezim cu un numar exploziv de cazuri si terapiile intensive blocate si cu batranii afectati", a spus Raed Arafat.Seful DSU a aratat ca unele activitati nu se mai pot relua in forma cunoscuta pana acum, ci cu adaptari la noua situatie creata de COVID-19."Dar deja nu mai avem rabdare pentru inca doua saptamani sa ramanem fara anumite activitati care poate unele dintre ele ne-ar duce inapoi total. Daca incepem socializarea inapoi, daca incepem si insistam ca vrem sa mergem la restaurante, vrem sa deschidem restaurantele, vrem sa facem asta, totul din 15 mai, clar ca s-ar putea sa scape de sub control treaba.Nimeni nu zice ca nu se vor deschide restaurantele, dar nimeni nu zice ca se vor deschide din 15 mai. Nimeni nu zice ca se vor redeschide cum au fost inainte, vor fi adaptari pentru fiecare lucru. Cinematografele, teatrele s-ar putea sa nu se deschida de la inceput, sa se deschida mai tarziu, cand vedem ca raspandirea este totusi sub control", a mai mentionat secretarul de stat Raed Arafat.