Raed Arafat cere populatiei sa ramana in casa, dupa ce multi romani au iesit la plimbare si gratare

Raed Arafat precizeaza ca in aceasta perioada ramanerea acasa si evitarea activitatilor care pot sa expuna si sa expuna familiile este extrem de importanta: "Virusul nu se vede, nu se simte si nu are gust ca sa-l evitati".Secretarul de stat arata ca acesta se evita numai prin masurile de izolare si distantare sociala."Evitati expunerea persoanelor varstince din familiile d-voastra la acest risc printr-un comportament responsabil. Va rog mult evitati la maxim activitatile care nu sunt esentiale in aceasta perioada!", spune Arafat.Un apel similar a postat si Ministerul de Interne: "Stati acasa!"