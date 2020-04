Raed Arafat: Statul acasa nu e asa de rau pentru o perioada, mai ales daca este pentru a salva vieti

Ziare.

Arafat explica ca el are de lucru pentru limitarea raspandirii pandemiei si nu poate sta acasa, dar, daca ar sta acasa, ar citi, s-ar uita la un film si ar cauta informatii."Le spunem oamenilor sa stea acasa, noi avem de lucru si lucram ca sa limitam efectiv cat mai mult efectul acestui virus. Dar, daca as sta acasa, as sta sa citesc, sa mai caut informatii, sa ma uit la un film, sa vorbesc cu cei cu care nu am mai vorbit, inclusiv prin telefon. Adica as fi avut multe de facut acasa, sa nu ma plictisesc si sa nu fie o pierdere de timp. Acum trebuie sa stam acasa, dar, daca am fi vrut sa stam acasa altadata, nu am fi putut pentru ca lucram, mergeam la munca, aveam treburi. Acum toata lumea spune 'Stati acasa'., faceti ceva placut, stati, cititi, invatati, sunt surse, puteti intra pe internet, sa accesati foarte multe informatii, puteti si sa va relaxati. Statul acasa nu e asa de rau pentru o perioada, mai ales daca este pentru a salva viata voastra si viata altora", a transmis, sambata seara, Raed Arafat, printr-un mesaj video postat pe pagina DSU.DSU a transmis ca "traim momente dificile, dar asta nu inseamna ca trebuie sa abandonam lupta"."Doar cateva ore ne mai despart de momentul in care, cu emotie in glas vom rosti 'Hristos a Inviat'! Traim momente dificile, dar asta nu inseamna ca trebuie sa abandonam lupta. Prin forta noastra de a razbate in orice situatie, tarie inradacinata adanc in originile noastre romanesti, haideti de aceasta data, sa ramanem acasa si sa le transmitem celor dragi, tocmai aceasta putere, de a le arata ca impreuna vom putea depasi acest moment greu pentru toti. Vom sta acasa in aceste zile, pentru ca in curand sa ne putem lua in brate, fara teama, fara retineri, persoanele dragi sufletului nostru", a transmis DSU.Departamentul pentru Situatii de Urgenta a reiterat recomandarile pentru petrecerea sarbatorilor:- Petrece zilele de Paste doar cu acei membri ai familiei impreuna cu care locuiesti in mod obisnuit.- Evita deplasarile la rude, fie ca sunt in aceeasi localitate cu tine, fie ca locuiesc in alt oras/comuna.- Nu face vizite si nu primi musafiri in perioada sarbatorilor pascale.