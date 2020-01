Un pompier din Bucuresti, cercetat disciplinar dupa ce l-a criticat pe Arafat pe Facebook: Stop sclaviei la ISU!

Ancheta de la ISU

"Afirmatiile au un caracter ofensator"

Foto: Facebook/Asociatia Civica Acvila

"Bataie de joc la adresa banului public"

Pompierul, care are gradul de plutonier major, postase la sfarsitul lunii noiembrie pe reteaua sociala un link de pe portalul instantelor catre un proces in care un coleg se judeca cu ISU "Dealul Spirii" Bucuresti-Ilfov pentru plata unor drepturi salariale.Acesta castigase in prima instanta, la Tribunalul Bucuresti, aproximativ 45.000 de lei, reprezentand plata orelor suplimentare efectuate in timpul saptamanii, dar si in zilele de sambata si duminica, in zilele de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, precum si dobanda legala aferenta drepturilor salariale.Postarea nu era una publica, era setata "doar pentru prieteni."," este mesajul care i-a deranjat pe sefii ISU, potrivit unor surse din cadrul institutiei.Dupa cum am aratat, postarea acestuia nu a trecut neobservata. Trei ofiteri din cadrul ISU "Dealul Spirii" l-au convocat pe pompier pentru a-l audia, pe 21 ianuarie, in vederea desfasurarii cercetarii disciplinare.Detalii despre acesta au fost oferite de ONG-ul Asociatia Civica Acvila, intr-o postare intitulata "Militienii din IGSU". De altfel, asociatia s-a oferit sa-l apere pe subofiter si a postat pe pagina de Facebook convocarea pompierului.Potrivit documentului, seful ISU Bucuresti a fost sesizat dupa cateva zile despre postarea de pe Facebook."In concret, veti fi cercetat disciplinar cu privire la savarsirea urmatoarelor fapte:In data de 25 noiembrie 2019, prin intermediul retelei de socializare Facebook, ati postat un mesaj in continutul caruia va adresati, in mod direct, domnului ministru al afacerilor interne, cu caracter imperativ, facand referire la domnul secretar de stat- dr. Raed Arafat si adresandu-va cu apelativul, nerespectand astfel regulile politetii militare.De asemenea, in continutul mesajului postat, ati utilizat sintagmasi ati facut afirmatii catalogate cain referire la activitatea profesionala desfasurata, acestea avand caracter ofensator si care sunt de natura sa aduca atingere onoarei si demnitatii militare," se arata in convocarea ISU.In document i se aminteste pompierului ca are mai multe drepturi, printre care de a propune dovezi in apararea sa, de a da explicatii cand socoteste ca este necesar si de a fi asistat de un aparator.Asociatia Civica Acvila sustine, insa, ca, in acest caz, nu se pune problema unei cercetari disciplinare.Avand in vedere lipsa acuta de personal de care se tot plange IGSU, poate nu ar strica daca suntem platiti ca pompieri, chiar sa ne ocupam de stingerea incendiilor, zic si eu asa ..., " scrie ONG-ul, intr-o postare pe Facebook.Asociatia Civica Acvila povesteste si cum s-a desfasurat audierea din 21 ianuarie.," sustine ONG-ul.