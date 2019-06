Cifre impresionante pentru Rafael Nadal, dupa al 12-lea trofeu de la Roland Garros

Ziare.

Nadal a trecut in 4 seturi de sportivul din Austria, scor 6-3, 5-7, 6-1, 6-1, iar cronica acestei frumoase intalniri o puteti reciti mai jos:La finele acestei intalniri, Nadal a bifat cateva recorduri demne de semnalat in istoria tenisului. In primul rand, e primul jucator care castiga de minim 11 ori trei turnee diferite, e vorba de Roland Garros (12), Monte Carlo (11) si Barcelona (11) . Apoi, Rafa e doar al doilea jucator din era Open care castiga de 12 ori un turneu din circuit, dupa Martina Navratilova, care a triumfat la Chicago, tot de 12 ori, intre 1978 si 1990.In plus, spaniolul este la 33 de ani si 6 zile al treilea cel mai batran campion de la Roland Garros, din era Open, dupa Andres Gimeno in 1972, care avea atunci 34 de ani si 306 zile si dupa Ken Rosewall in 1968 (33 de ani si 220 de zile).Rafa Nadal a ajuns duminica la 26 de finale de Grand Slam si doar Federer il depaseste la acest capitol, cu 30 de astfel de prilejuri.Ibericul are 50 de seturi consecutive castigate pe zgura, suprafata pe care Rafa o iubeste si unde a castigat 59 de trofee, record absolut in era Open, depasindu-l de mult pe Villas, cu 49 de succese.93-2 e raportul victorii/infrangeri la Roland Garros, doar Soderling si Djokovici fiind cei care l-au invins pe Nadal, in 2009 si 2015.In fine, el este al patrulea jucator din era Open care castiga patru sau mai multe trofee de Grand Slam dupa 30 de ani, dupa Rod Laver, Ken Rosewall si Roger Federer