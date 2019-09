Echipa Europei, cu Nadal si Federer in prim plan, conduce "Restul Lumii" in Laver Cup

Ziare.

Dupa doua zile de concurs, la Geneva, in Elvetia, acasa la Roger Federer, scorul este 7-5 pentru europeni, la capatul unor meciuri extrem de spectaculoase.Sambata, ziua a inceput cu victoria lui John Isner asupra lui Alexander Zverev, scor 6-7, 6-4, 10-1. A urmat victoria dificila a lui Federer cu "rebelul" Nick Kyrgios, scor 6-7, 7-5, 10-7, pentru ca in ultima partida de simplu, Rafa Nadal, proaspat campion la US Open, sa treaca de Milos Raonici, in minimum de seturi, scor 6-3, 7-6.Ziua s-a incheiat cu partida de dublu, intre Nadal / Tsisipas si Kyrgios / Sock, castigata de ultimii in super tie break, scor 6-4, 3-6, 10-6.Trebuie spus ca in ziua de sambata, orice victorie a fost rasplatita la general cu doua puncte, spre deosebire de ziua 1, cea de vineri, in care victoria a fost 1 punct. Duminica, miza se va ridica, iar orice victorie va insemna 3 puncte la general, asa ca rezultatul inca se joaca intre europeni si cei de pe alte continente.Duminica, programul trebuia sa inceapa cu un meci extrem de asteptat, cel de dublu, in care Nadal si Federer ar fi trebut sa faca din nou echipa, asa cum s-a intamplat si acum 2 ani. Dar tenismenul iberic a anuntat duminica dimineata faptul ca a suferit o accidentare la cot si a devenit indisponibil. In locul sau va evolua cu Roger, Stefanos Tsisipas. Cei doi ii vor intalni la fileu pe americanii Isner si Sock, de la ora 13.Urmeaza trei meciuri de simplu, de la 14.30 incepand, avem intai partida Thiem - Kyrgios. In locul lui Thiem trebuia sa evolueze Nadal, ceea ce ar fi fost un meci asteptat si el, avand in vedere conflictele ibericului cu Kyrgios din circuitul ATP . Dupa acest prim meci, revine Federer in arena, de la 16, in meciul cu John Isner, iar partida care poate decide intalnirea se joaca de la 17.30, intre Alexander Zverev si Milos Raonici.Laver Cup este un turneu demonstrativ, ideea apartinandu-i lui Roger Federer acum doi ani.Capitan nejucator la echipa Europei este marele suedez Bjorn Borg, de 5 ori la rand campion la Wimbledon Toate partidele sunt televizate pe EuroSport.