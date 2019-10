Nadal l-a invins pe Djokovic intr-un meci disputat in fata a aproximativ 12.000 de spectatori, care au platit chiar si 10 mii de euro pe bilet

Ziare.

Nadal s-a impus in primul set, insa Djokovic a reusit sa restabileasca egalitatea dupa setul al doilea, in timp ce setul al treilea a fost o batalie care i-a ridicat in picioare pe suporterii kazahi prezenti in tribune cu ocazia acestui "Duel al Titanilor", numele sub care s-a desfasurat evenimentul.Jucatorul iberic, care s-a casatorit in urma cu cinci zile, il va detrona pe Djokovic din fotoliul de lider al clasamentului mondial pe 4 noiembrie, dupa ce sarbul a fost eliminat in sferturile de finala ale turneului Masters 1.000 ATP de la Shanghai, unde era detinatorul trofeului.Meciul de la Nur-Sultan a fost urmarit de aproximativ 12.000 de spectatori, care au platit pentru un bilet de la 8 dolari pana la aproape 10.000 de dolari.Fostul presedinte si tatal natiunii kazahe, Nursultan Nazarbaev, a prezidat intalnirea dintre Nadal si Djokovic, care au fost primiti anterior de actualul sef al statului, Kasim-Yomart Tokaev.Cei doi campioni, care au acceptat sa dispute acest meci demonstrativ pentru a veni in ajutorul copiilor, prin intermediul fundatiilor lor, au inaugurat joi dimineata noul Centru de tenis din capitala Kazahstanului.Rafael Nadal si mama sa, Ana Maria Parera, au infiintat in 2008 Fundatia Rafa Nadal, cu dorinta de a-i ajuta pe copiii si adolescentii defavorizati.De la Nu-Sultan, Djokovic si Nadal au plecat direct catre Paris pentru a disputa ultimul turneu Masters 1.000 ATP al sezonului, care se va incheia cu Turneul Campionilor de la Londra si turneul final al Cupei Davis de la Madrid.