Nadal revine fantastic si ramane in viata la Turneul Campionilor

Ziare.

com

Invins de Alexander Zverev in primul meci, tenismenul spaniol a salvat o minge de meci contra lui Daniil Medvedev si a revenit formidabil de la 1-5 in setul decisiv.Ibericul s-a impus in cele din urma cu 6-7 (3), 6-3, 7-6 (4), dupa doua ore si 49 de minute.In celalalt meci din grupa, Stefanos Tsitsipas l-a invins usor pe Alexander Zverev, scor 6-3, 6-2, si s-a calificat deja in semifinale.1. Stefanos Tsitsipas 2-02. Alexander Zverev 1-1--------------------3. Rafael Nadal 1-14. Daniil Medvedev 1-1In ultima runda de meciuri, programata vineri, Nadal il va infrunta pe Tsitsipas, iar Zverev va da piept cu Medvedev.9 milioane de dolari sunt premiile totale la Turneul Campionilor de la Londra.I.G.