Nadal se califica in semifinale la US Open cu o victorie categorica

Ziare.

com

"Am castigat in trei seturi, dar a fost dificil. Am pierdut de doua ori cele doua break-uri avans in primele doua seturi", a declarat Nadal (33 ani), dupa accederea pentru a opta oara in careul de asi de la Flushing Meadows.El este singurul reprezentant al grupului Big 3, pe care il formeaza cu cu sarbul Novak Djokovic si elvetianul Roger Federer , ajuns in aceasta faza a turneului. Nadal a castigat turneul de la Flushing Meadows de trei ori."Am facut erori, dar el a jucat bine", a mai spus Nadal despre meciul cu Schwartzman. In total, ibericul a comis 39 de erori nefortate, dintre care 27 cu lovitura de dreapta.In semifinale, spaniolul il va infrunta pe italianul Matteo Berrettini (25 ATP), care a castigat un meci epic in sferturi cu francezul Gael Monfils, numarul 13 mondial, 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6 (7/5) .