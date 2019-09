"Nadal si Medvedev se infrunta in finala US Open"

Ziare.

Jucatorul rus, ocupant al locului 5 ATP , a trecut in semifinale de bulgarul Grigor Dimitrov, reusind sa se impuna in trei seturi.7-6 (5), 6-4, 6-3 a fost scorul intalnirii ce a durat doua ore si 40 de minute si a avut doua seturi, primele, foarte intense.De cealalta parte, Nadal a avut nevoie de doua ore si 39 de minute pentru a-l invinge pe surprinzatorul italian Matteo Berrettini.Ibericul s-a impus tot in trei seturi, scor 7-6 (6), 6-4, 6-1.In finala US Open se vor intalni, asadar, doi sportivi in forma, care au avut evolutii similare in semifinale, astfel ca ne asteptam la un duel intens.Mai mult, pentru Nadal miza este inca si mai mare, el putand ajunge la 19 titluri de Grand Slam daca se va impune, la doar unul in spatele lui Roger Federer , probabil cel mai bun jucator din toate timpurile.M.D.